Varios intentos de extorsión en Burgos por consultar anuncios falsos de prostitución

Anuncios de prostitución que culminan en intentos de extorsión a quienes solicitan dichos servicios. La técnica «no es muy sofisticada, pero en ocasiones les funciona», subrayan fuentes de la Policía Nacional tras recibir, a lo largo del mes de febrero, varias denuncias en la Comisaría Provincial de Burgos durante el pasado mes de febrero.

A raíz de estos hechos, la Policía ha iniciado una investigación con el objetivo de conocer la identidad de quienes recurren a este modus operandi, consistente en subir anuncios ofreciendo relaciones sexuales de pago a través de páginas pornográficas en internet.

La manera de actuar de los extorsionadores es la siguiente. La víctima contacta telefónicamente, pero no obtiene respuesta. Aprovechando que ha dado a conocer su número de teléfono, los delincuentes devuelven la llamada o envían mensajes exigiendo el pago inmediato de distintas cantidades de dinero por «haber hecho perder el tiempo de una de sus ‘chicas’». También ofrecen «excusas similares» y amenazan al 'cliente' alegando que conocen su identidad y su domicilio.

Si la persona contactada no accede al chantaje, se le advierte que corre peligro e incluso se amenaza con acabar con su vida o la de sus familiares. En uno de los casos denunciados, la víctima llegó a desembolsar mediante la aplicación Bizum una cantidad de dinero que supera los 500 euros.

Ante los hechos, la Brigada Provincial de Policía Judicial advierte que «no todos los anuncios relacionados con la prostitución son reales». Llegado el caso, se recomienda «mantener la calma, no efectuar ningún pago, colgar el teléfono bloqueando a los autores de la amenaza y poner los hechos en conocimiento de la Policía».

Parece complicado que la investigación pueda arrojar resultados positivos porque « si bien algunos anuncios fraudulentos se atienden desde España, en general los presuntos autores de estos delitos ni siguiera están en territorio español». No obstante, conviene tener en cuenta que «los datos que conocen de sus víctimas son únicamente el número de teléfono desde el que han contactado con el servicio».

En paralelo, desde la Subdelegación del Gobierno se recuerda que la prostitución es un drama, principalmente para miles de mujeres y niñas, y que solo el rechazo unánime de la sociedad e instituciones podrá permitir su erradicación. «Las personas no son mercancía. No es casualidad que las víctimas sean siempre mujeres, niñas y adultas. Cuando no hay una situación de necesidad ninguna mujer 'opta' por esta vía y que, por tanto, en ningún caso se puede hablar de libertad o de opción», remarcan desde la Subdelegación.