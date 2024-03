Descubre los sencillos consejos de los Bomberos de Burgos que salvan vidas

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Cerrar las puertas de casa, no dejar las llaves puestas por dentro cuando se cierra la puerta de casa o instalar un detector de humos son algunos de los simples consejos que dan los Bomberos de Burgos para evitar que un incendio acabe en tragedia.

Los profesionales del parque de Burgos han elaborado un vídeo en el que se recogen una serie de recomendaciones en un año en el que ya han registrado tres víctimas mortales en incendios en viviendas en Burgos y la provincia. En los primeros instantes del vídeo aparece una mujer que está en casa con su padre y le va recordando cosas, como que no se deje la sartén en el fuego, que apague las regletas por la noche o que no deje cargando el móvil sobre el sofá o la cama.

Antes de irse, le recuerda también que cuando cierre la puerta de casa con llave no deje puestas las llaves, ya que eso impide que en caso de emergencia no puedan acceder los Bomberos o les resulte más complicado entrar.

Otro consejo es que cierre las puertas de casa, algo en lo que insisten desde el parque de Burgos, ya que con la puerta cerrada el fuego que se declara en una de las estancias no se propaga por el resto de la vivienda, "acotaría el incendio, minimizando los daños y salvando la vida de cualquier posible víctima", tal y como se recuerda en el vídeo.

El vídeo recuerda el terrible incendio de Valencia que "afortunadamente, no es lo habitual", por lo que en este caso "la evacuación es lo recomendado", pero la gran mayoría de los casos el consejo es cerrar puertas y permanecer en la vivienda en el caso de que haya humo en la escalera, cerrando las puertas y acudir a una estancia cercana a una ventana.

Los Bomberos recuerdan que no se deben dejar sartenes en el fuego, apagar regletas que no se utilizan o repartir los enchufes para no recargarlas, así como instalar un detector de humo en un pasillo o en una zona central de la vivienda.