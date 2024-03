Los talleres ilegales pueden alcanzar el 20% de la actividad y en Burgos se han localizado 25

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El trabajo de la Asociación de Empresarios de Automoción de Burgos (Adeabur) sigue centrado en la defensa de los talleres que cumplen con la normativa específica y denunciar al ilegal. El sector estima que el 20% de los negocios no cumplen las mismas reglas que el resto. El seguimiento del taller ilegal es constante y en los últimos años se ha destapado la presencia de 25 en toda la provincia.

«Habrá más, pero estos son los que hemos documentado y no es fácil porque igual que aparecen desaparecen», explica el gerente de Adeabur, Gabriel Martínez. En la provincia de Burgos están abiertos un total de 400 talleres de coches, tractores, camiones y motos, incluidos los concesionarios.

También aparecen en las revisiones de gestión medioambiental de los agentes de Policía Local que en este tiempo han registrado dos indicios de talleres que «no parecen legales y transparentes» y dos expedientes divulgativos.

La existencia de talleres ilegales es constante aunque es más apreciable en tiempos de crisis. «En épocas de crisis es cuando más se buscan alelternativas en teoría más baratas pero luego los hay que nacen ilegales de serie y son irreductibles», lamenta Martínez.

Reconocen que la normativa a la hora de montar un taller es muy «variada y farragosa» porque falta de trabajo no parece ser una opción para acudir a un servicio sin garantías. «Es difícil que un mecánico hoy en día se vea obligado a operar en la ilegalidad porque no encuentre hueco en el mercado laboral si lo hace igual no es del todo bueno, no sé si me fiaría».

Recuerdan desde Adeabur que asistir a un taller ilegal no tiene ningún tipo de garantía. «El riesgo de llevar el vehículo a un taller de este tipo puede parecer que te ahorras dinero pero no: no tienen garantías ni en piezas ni en el servicio y el ahorro no es tanto como pueda parecer», explica.

De esta manera, se pueden eliminar el IVA al operar sin factura pero las irregularidades siguen en todo el proceso. Las piezas no están homologadas, el servicio no tiene garantías en caso de fallos no hay cobertura legal. Y, Martínez avisa, «este tipo de servicios están vinculados a otro tipo de delincuencia o actividades clandestinas que nos pueden generar problemas».