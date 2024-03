El proyecto europeo PilgrHYm que integra la UBU explora la compatibilidad de las redes de gas

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

PilgrHYm, “Pre-normative research on integrity assessment protocols of gas pipes repurposed to hydrogen and mitigation guidelines”, en un nuevo Proyecto Europeo de la convocatoria Clean Hydrogen Partnership 2023 en el que participa la Universidad de Burgos a través del Grupo de Integridad Estructural (GIE).

La finalidad del proyecto es estudiar la compatibilidad de las redes de gas de la UE con las futuras redes de distribución de hidrógeno y sentar las bases de su futura normativa.

Los profesores Jesús Manuel Alegre, Isidoro Iván Cuesta y Andrés Díaz del grupo GIE participaron el pasado mes de enero en la reunión de lanzamiento de este proyecto, que tiene un presupuesto de 4M€, en las instalaciones de la empresa GRTgaz, coordinadora del proyecto.

El proyecto PilgrHYm es un ambicioso proyecto de I+D que pretende desarrollar un marco prenormativo para apoyar el desarrollo de una norma europea para abordar los problemas de seguridad, la falta de regulaciones, códigos y normas, así como las lagunas de investigación relacionadas con la compatibilidad de los gasoductos actuales con el hidrógeno.

El objetivo principal es proporcionar datos cuantificados sobre más del 70 % de la red europea de gas para perfeccionar las normas, códigos y estándares existentes y garantizar la seguridad y confiabilidad de las metodologías de evaluación de fallos. Estos datos servirán de base para una solución europea armonizada de metodologías de evaluación.

PilgrHYm representa un importante paso adelante en el desarrollo de una normativa europea para el transporte de hidrógeno a través de gasoductos y será fundamental para el éxito de la descarbonización de la industria europea y la reducción de las emisiones de carbono.

Tras la reunión de lanzamiento, los asistentes visitaron el Research & innovation Center for Energy que GRTgaz tiene en la localidad de Villeneuve la Garenne y la plataforma de ensayos FenHYx en Alfortville, en las inmediaciones de Paris.

El proyecto PilgrHym, está cofinanciado por Clean Hydrogen Partnership y la Unión Europea en virtud del acuerdo nº 10113759. Este Partnership recibe apoyo del programa Horizon Europe Research and Innovation, Hydrogen Europe and Hydrogen Europe Research y en él participan: GRTgaz como coordinador, la UBU y las siguientes empresas y centros tecnológicos: CEA liten, Enagas, Fluxys Belgium, Snam, Gerg, Fundación H2 Aragón, Fraunhofer, Tecnalia, Sintef y OCAS.