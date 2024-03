El Parral 2024 en la Quinta, pero ¿y el de 2025?

El PSOE de Burgos pone en duda que el traslado del Curpillos sea de un año porque «el Ayuntamiento no hace sus deberes, no hay licencia para arrancar las obras». Critica que no se haya informado de la poda de la Quinta a la Comisión de Arbolado.