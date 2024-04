Burgos Este y Ayuntamiento trabajan para corregir los problemas del sistema de recogida de residuos

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Las empresas del Polígono Industrial Burgos Este detectan cierta mejora en el servicio de recogida de residuos puerta a puerta puesto en marcha por el Ayuntamiento de Burgos el pasado 6 de noviembre.

Así lo pone de manifiesto una encuesta realizada por la asociación de esa área industrial de la ciudad, con la que se ha sondeado a los empresarios allí instalados sobre el funcionamiento del servicio y su satisfacción al respecto. En este sentido, el 17,50% de las empresas del polígono considera que la prestación del servicio es buena o muy buena, mientras que el 32,50% la valora como normal y al 50% como mala.

Porcentajes que, en palabras del presidente de la organización, Fernando de Santiago, “confirman que, aunque aún queda mucho recorrido para un funcionamiento cien por cien óptimo, la mejor manera de avanzar en el perfeccionamiento del servicio es el trabajo conjunto y coordinado entre la administración local y la asociación”.

En el mismo sentido, el 52,50% de los encuestados cree que el servicio ha mejorado respecto al pasado fin de año, aunque el 47,50% considera que no ha sido así. No obstante, el 51% de las empresas afirma que el Ayuntamiento no está cumpliendo su propio horario de recogida y las incidencias más relevantes en la recogida aluden a papel y cartón y a otros residuos diferentes del vidrio y la materia orgánica.

Por último, más del 71,79% de las empresas del Polígono Burgos Este afirma haber contratado un gestor privado para los residuos industriales que antes recogía el propio servicio municipal.

Asociación Burgos Este

Presidida por Fernando de Santiago, la Asociación del Polígono Industrial Burgos Este representa a las empresas instaladas en una de las áreas industriales con más trayectoria en el norte de España, germen del Polo de Desarrollo que se creó en 1964.

En la actualidad alberga a cerca de 1.500 empresas y acoge diariamente a unos 18.000 trabajadores, además de a los miles de visitantes que cada día reciben sus centros de producción entre clientes y proveedores.