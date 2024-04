Nueva cita de los Bailes de Tarde. Mañana en la entrada del Teatro Principal

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Vuelve una nueva edición de la cita Bailes de Tarde. Una iniciativa muy popular del Ayuntamiento de Burgos en la que ya han participado unas 6.000 personas desde que se puso en marcha el evento el verano pasado en la Quinta. «Es una medida que está funcionando y que anima a las personas a salir a la calle, a participar y pasar un buen rato», valoró la concejal de Festejos, Carolina Álvarez.

Los Bailes de Tarde arrancaron el pasado verano y se ha repetido cada cuatro o cinco semanas. En total se han organizado seis citas al plantearse la temporada de invierno en el interior de edificios emblemáticos. Y el público ha respondido aunque, como recuerda la concejal, «es necesario recoger invitación por el tema del aforo que cuando lo hemos tenido que hacer a cubierto es limitado», señala.

Nueva cita

La nueva edición de los Bailes de Tarde se celebrará mañana en el vestíbulo de entrada del Teatro Principal. «Nos permite un poco más de aforo que el Salón Rojo y hay para 40 ó 50 personas de más capacidad y dada la gran demanda de la medida es de agradecer este espacio de más», señaló la edil. Apuntó también que este nuevo emplazamiento es «más práctico» al incorporar un servicio de guardarropa.

En eta ocasión la cita será este viernes en el que la Orquesta Papamoscas amenizará la velada que se prolongará desde las 19 a las 21 horas de la tarde.

Recuerda Álvarez que «las orquestas que vamos contratando son de la ciudad y en la elección nos guiamos de las peticiones de los usuarios sobre sus preferencias». Esta iniciativa tiene un presupuesto de 850 euros que la edil considera que «son cantidades, para el retorno que tienen en la ciudadanía, más que aceptables»

¿Dónde y cuándo recoger invitación?

Para el Baile de Tarde de mañana 19 de abril las invitaciones se puede recoger en el mismo Teatro Principal. En la zona de taquillas de la instalación cultural se podrán empezar a retirar invitaciones a partir de las 18 horas de la tarde de hoy. Sólo se pueden recoger dos por persona. Para los despistados un consejo. En la misma tarde del baile si salen personas y queda espacio libre, el conserje permite entrar a más personas. Y sino, bien vale el trayecto disfrutar del centro de la ciudad y del Paseo del Espolón.

El problema de aforo no se dará en la próxima edición de esta iniciativa que esperan pueda realizarse al aire libre aunque depende de la climatología. «Posiblemente en la próxima convocatoria de mayo se pueda hacer en exterior, ya tenemos parques seleccionados y habrá que esperar a ver el desarrollo climatológico», expuso la concejal de Festejos. No se asusten porque no se baraja cancelación alguna. Si amenaza mal tiempo volverá a realizarse en interior aunque gustan más las citas en al aire libre porque no hay necesidad de controlar el aforo.

La cita, eso sí, se mantendrá durante el verano y continuará en los meses sucesivos dada la demanda. «Se va a mantener todo el verano, desde que empezamos cada cuatro o cinco semanas se ha realizado uno, solo que en invierno se pidió en viernes y en verano la petición mayoritaria son los jueves», puntualizó. Respecto a la edición de verano Carolina Álvarez asegura que tienen nuevas ubicaciones que es algo que buscan intencionadamente porque «permite a los participantes recorrer y conocer nuevas zonas de la ciudad»,