“No hay nada que me haga más ilusión que dar a descubrir mis sitios favoritos”

Publicado por Ángela Cárdenas Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Cynthia García, conocida como @cynthia.foodie24, en Instagram es una 'foodblogger' burgalesa que combina su amor por la comida con su habilidad para crear blogs, creando así una plataforma donde comparte sus experiencias culinarias y recomendaciones con sus seguidores. Con más de 4500 seguidores en sus cuentas de Instagram, Cynthia se ha convertido en una voz para la escena gastronómica local de Burgos.

En su cuenta principal, ofrece reseñas detalladas de restaurantes, bodegas y otros establecimientos de Burgos y alrededores. Su enfoque se centra en explorar y promover la rica variedad de opciones gastronómicas que ofrece la región.

Cynthia siempre estuvo interesada en la gastronomía y la hostelería “vengo de cuna hostelera”, comenta. Más tarde, las redes sociales se unieron a su gusto por la gastronomía cuando comenzó a compartir fotos de platos caseros y momentos en restaurantes con amigos y familiares. “Poco a poco la cuenta fue creciendo y esos amigos me preguntaban dónde ir a cenar o dónde encontrar el mejor pincho. Fue entonces cuando empecé a publicar con más detalle”, explica. A día de hoy, sus recomendaciones llegan a personas fuera de Burgos y ayudan a conocer estas tierras burgalesas lo que contribuye significativamente a la promoción y difusión de la escena culinaria local, alentando a otros a explorar nuevos sabores y lugares en la ciudad.

Actualmente, cada vez mas personas recurren a internet para conseguir recomendaciones al salir de la ciudad. “Siempre me preguntan dónde comer bien en Burgos cuando vienen a visitar la ciudad y no hay nada que me haga más ilusión que descubrirles mis sitios favoritos. En función de lo que busquen les hago listas de restaurantes clasificadas por tipos de comida o les preparo rutas de pinchos. Soy práctica y así vienen a "tiro hecho"”, remarca Cynthia.

Cynthia GarcíaECB

Con una pasión evidente por la comida, Cynthia ha ganado el aprecio y la confianza de su audiencia, convirtiéndose en una fuente confiable de información gastronómica en la comunidad burgalesa.

A través de sus blogs y publicaciones en redes sociales, Cynthia no solo comparte sus experiencias culinarias. Su objetivo es guiar a sus seguidores hacia nuevos lugares o restaurantes que merezcan mas reconocimiento. "No podría escoger un restaurante o bar favorito, según el momento elegiría uno u otro pero La Rima, muy conocido ahora por sus pizzas, es un sitio que destacaría por la calidad de su producto y por su innovación, además Alex siempre está sacando nuevos platos”, menciona.

También recomendó el restaurante La Fábrica, “Comer allí es una experiencia. Cuidan al máximo el detalle, trabajan las preparaciones y cada plato es una sorpresa”. Por último, destaca el Norte Gastrobar “su postre de Texturas de chocolate es mi perdición”, aclama.

Pero lo que mas disfruta Cytntia son la tapas que siempre son su principal recomendación, “me gusta mucho salir a tapear así que mis recomendaciones son el pincho de tortilla de La Niña y la ración de oreja brava en La Bodeguilla de Arrabal. Si salís de la ciudad y os acercáis al pueblo de Atapuerca vais a encontrar el mejor Tigre de la comarca en el Mesón Las Cuevas”.

Cynthia García busca apreciar la riqueza gastronómica de Burgos y continuamente descubre nuevos lugares que recomendar “a diario descubro sitios que merecen la pena”, desvela. En sus redes sociales intenta dar a conocer estos bares y restaurantes, “un sitio al que recurro a menudo es La Bóveda. Me gusta que puedo ir en cualquier momento. Por la mañana a hacer un brunch, por la tarde a comer un trozo de tarta casera o por la noche a por un sándwich en pan brioche”.

LAS RECOMENDACIONES DE @CYNTHIA.FOODIE24: