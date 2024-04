Nubes, claros y muchos libros

Publicado por Fuencisla Criado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Aunque en principio el tiempo parecía que se iba a poner en contra a un burgalés el frío no le arredra, y el calor que faltaba en el ambiente lo aportaron las cientos de personas que decidieron acudir a la cita con el libro en su día grande en la Plaza Mayor de la capital.

Posiblemente permanezca en la memoria del gremio este día del Libro del año 2024 porque ha sido uno de los mas agradecidos de los últimos años. Y que desde primera hora de la mañana, casi incluso desde la apertura de los puestos a las 11.30 los burgaleses acudieron a deambular, pasear, preguntar y comprar uno o varios ejemplares.

Había ganas de libro este año, «es un día importante para las librerías, una jornada de contacto con los lectores. Hace frío, pero no hace demasiado viento por lo que, aunque estemos mirando al cielo, agradecemos a los lectores que nos acompañen», explicó Víctor Adot, vicepresidente de la Asociación Provincial de Libreros de Burgos, al frente de la Librería La Llave. «Estamos muy contentos porque los últimos tres años tuvimos que cancelar los puestos por las lluvias tremendas que nos obligaron a cerrar. Una gran faena, porque este día para todos los libreros es muy significativo, y conlleva un gran esfuerzo y trabajo», concluye el vicepresidente de la asociación.

Este año acudieron a la Plaza Mayor catorce librerías Hijos de Santiago Rodríguez, Librería del Espolón, Librería Luz y Vida, Librería La Llave, Librería Mar de Hojas, Música y Deportes, Dina 4, Librería Bosque de Letras, Librería anticuaria Lyda, Librería Margof, Carlibur, La Silla Mágica y La Maison des Quatre Chats. Junto a ellos, desde hace cinco años, la Asociación de Jardineros de Burgos, Flojabur, aporta las rosas. Este año han decidido innovar y ampliar los colores mas allá del tradicional rojo, como nos contó Ana Blanco Barbero. «Esta muy animado, esta vez hemos traído amarillas, rosáceas, blancas y para adornar el puesto grandes orquídeas moradas. Tenemos unas 500 rosas y seguramente se venderán todas,porque tenemos hasta cola», concluye Ana.

Hasta cerca de las dos y media de la tarde el jaleo en los puestos no bajó de intensidad.

«Ha sido increíble, sin parar, teníamos miedo por el tiempo, pero está siendo un día de mucha demanda y además muy variada», apunta Lucía Alonso de Hijos de Santiago Rodríguez. «Mucho moviento y muy variado. Por ejemplo de público adulto nos han pedidoa Javier del Castillo con ‘La Grieta del Silencio’, Sergio del Molino, con ‘Los Alemanes’ o Eduardo Mendoza, con ‘Tres Enigmas para la organización’», apunta Lucía. «En literatura juvenil hemos agotado casi todo, tenemos que ir a reponer, Sarah J. Maas, Alice Kellen y en infantil Unicornia».

Por su parte Carmen López Canales de la Librería del Espolón resaltó que este día ha funcionado «muy bien, muy animado, con el público con interesado en lo que teníamos y en las novedades». Carmen añade que «en general, nosotras funcionamos con la gente que nos pide consejo, pero los hay también que lo tienen muy claro. Este año han demandando mucho el último de Fernando Aramburu ‘El niño’, Joël Dicker con ‘Un niño salvaje’...Además, como tenemos una sección amplia de temas de Burgos nos han pedido el último libro sobre el Gótico de Burgos. Y de autores burgaleses Juan Serna con 168o, que ha sido un éxito desde que salió en diciembre».

Entre los lectores destacan los mas jóvenes. Julia Santamaría se lleva a casa el último de Coolen Hoover.«Había leído ya alguno de ella y me gusta. Me gusta leer. Mi madre me ha traído». «Es que es una gran lectora» apunta orgullosa Susana Solana, la madre de esta joven lectora. «Tiene 15 años y hasta hace 4 no leía mucho pero ahora un montón. Fue de repente un día se puso a leer y ya no ha parado. En casa leemos las mujeres, los chicos no. Mi último libro ha sido Dune de Ciencia Ficción».

Para la familia Pascual-Briones es una tradición acudir juntos al día del Libro. Los tres pequeños, Martín de 11 años explica «quiero un cómic grande porque me lo leo muy rápido», Adrián de 9 años lo tiene súper claro « busco ‘Problemas gatunos 2’. Por su parte Unai de 5 años se mantiene en la duda. Para los adultos este año buscaron algún autor burgalés, algo de poesía, y libros divulgativos porque «lo quiero para tener en casa y las novelas las suelo buscar en las bibliotecas».

Miriam acompañada de su niño también lo tenía bastante claro «venimos siempre a celebrar este día. Es bonito. Nos gusta ademas por los pequeños. Hay que inculcarles el amor por los libros y la lectura. Él lo tiene claro hemos comprado ‘Los Forasteros del Tiempo’» apunta Miriam. «Para mí, no lo tengo tan pensado, estoy buscando me apete algo ligero».

Por su parte María nos cuenta que no le había dado tiempo a buscar el libro que cierra la saga de Michael McDowell, ‘Lluvia’. «Desde que lo descubrí el pasado febrero por consejo de mi librera estoy enganchada. Es una mezcla entre una saga femenina y Stephen King que se ha ido publicando por partes y acaba de salir el último. Estoy deseando leer el final».

El Instituto de la lengua se unió a la celebración

Por su parte el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua abrió su sede del Palacio de la Isla durante toda la jornada dentro del programa ' Una Isla de Libros' . El Palacio de la Isla registró durante todo el día un gran número de visitantes. La visita de guiada programada para las 12 de la mañana llegó al límite de las plazas

Muchas de ellos mostraron su interés por acudir a la actividad programada para este próximo sábado día 27 Jornada de puertas abiertas 11:00 a 14:00 y visita guiada al Palacio de la Isla de Burgos Una actividad destinada a conocer la historia de uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, construido como residencia de verano a finales del siglo XIX por la familia Muguiro y que ha sido escenario de hechos trascendentales de la historia española del siglo XX.