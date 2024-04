El PSOE confía en que en 2025 habrá partida del Gobierno central para las obras del Mercado Norte

Publicado por Natalia Escribano Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El grupo municipal socialista confía en que el Gobierno central destinará en 2025 partida para la construcción del nuevo Mercado Norte y critica la demagogia de la pregunta parlamentaria de los senadores del Partido Popular (PP) y las falsedades que han lanzado al hilo de la respuesta a los medios de comunicación.

Según asegura el portavoz del PSOE, Daniel de la Rosa, «han hecho la misma pregunta con dos meses de diferencia y han recibido la misma respuesta, pero la han interpretado de manera diferente». Así, indica que se ha trasladado que no hay partida en el presupuesto de 2024 para financiar las actuaciones de construcción y recalca que es lo normal, ya que, desde su punto de vista, no se puede trasladar partida si no van a comenzar este año las obras.

Y recuerda que en el supuesto de haber cantidad económica en el presupuesto de este año, la ministra anterior de Comercio comprometió 2,4 millones de euros, igual que la administración regional, el Ayuntamiento podría tener que devolverla si las obras de edificación no van a comenzar. «Si todavía están con el traslado de los comerciantes al provisional», recuerda De la Rosa, que señala que ni se ha comenzado la demolición, ni se ha sacado a licitación la obra del nuevo. Según pregunta a los populares, «¿para qué queréis 2,4 millones este año para tener que negociar con el gobierno central la no devolución de los fondos como han tenido que hacer con la Junta de Castilla y León».

Asegura que en este caso lo que vale «es el compromiso» y no que se traslade en una respuesta formal, que «evidentemente en estos presupuestos no hay partida y no debe haberla porque las obras, con suerte, se estarán adjudicando de aquí a un año». Por tanto, insiste en que hasta 2025 no hace falta reflejar en el presupuesto la colaboración con el Mercado Norte de Burgos.

El socialista recordó que la única administración que hasta ahora ha colaborado con este proyecto, en este caso con el mercado provisional, es el Gobierno de España, que trasladó 200.000 euros entre las anualidades de 2021 y 2022, a 100.000 euros cada año.