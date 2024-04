Más salud mental y menos prejuicios: «No somos bichos raros ni nada por el estilo»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La primera vez no pudo ser por culpa de la lluvia. A Juanjo Burgos, usuario de la Asociación Pro Salud Mental de Burgos (Prosame), le dolió en el alma. También a Sergio de la Fuente, Sara Basurto y el resto de trabajadores de la entidad. Menudo chasco el de aquel 29 de octubre de 2023, pero al mal tiempo buena cara. A la segunda tiene que ir la vencida y ya está todo preparado para retomar la Marcha Solidaria este domingo 28 de abril.

Se espera frío pero no agua. Juanjo afronta el evento con «más ganas» si cabe. El objetivo, de entrada, es «pasarlo bien». Pero más allá de lo lúdico de la actividad, lo fundamental es «que nos conozcan». Es decir, romper estereotipos y demostrar a toda la sociedad que «no somos bichos raros, ni peligrosos ni nada por el estilo».

La ruta es exactamente igual que la de la primera fallida edición. Los participantes se reunirán en el estadio municipal de El Plantío a las 10:30 horas. De ahí partirán en dirección al casco histórico por el paseo de la Quinta hasta llegar al Espolón. A continuación, iniciarán el camino de regreso por el Bulevar para culminar en Las Veguillas. Habrá sorteos -por ejemplo, una camiseta del Burgos Club de Fútbol- y bailoteo de la mano de Zumba Burgos.

«Esperamos una participación bastante activa», reconoce Basurto, técnica de Orientación y Empleo de Prosame, tras constatar un considerable aumento de la venta de dorsales (3 euros la unidad) respecto al año pasado. De momento, ya se han distribuido más de 500 y se reservarán unos cuantos para los «rezagados» que acudan el domingo se haberlos adquirido previamente. Quizá sea por «el tiempo y la época del año». Lo importante, en cualquier caso, es sumar para una buena causa que también cuenta con dorsales cero mediante transferencia bancaria.

Pese al varapalo de aquella suspensión forzosa, De la Fuente saca el lado positivo. «Después de ese intento ya tenemos algo más de experiencia. Hemos empezado a organizarlo con algo más de tiempo, atando mejor todo aquello que en la primera edición se quedó un poco colgado». Con ello se refiere, sobre todo, a la difusión en redes sociales, el reparto de carteles -con la inestimable ayuda de los usuarios- o la búsqueda de más patrocinadores. De hecho, la marcha contará con el apoyo de voluntarios de algunas de las empresas colaboradoras.

Los participantes darán 'guerra' con sus silbatos y lucirán chalecos serigrafiados para dejarse ver. Tal y como apunta De la Fuente, educador social de la entidad, resulta imprescindible que «haya concienciación» porque «la salud mental es un problema que nos puede tocar a todos, no hace distinciones». En la misma línea, Basurto advierte que «nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento». Por eso, no duda en subrayar que «el deporte es salud y la salud mental debe ser prioritaria».

Cada vez más jóvenes

«Estamos en una época en la que el concepto de salud mental se oye más, se intenta normalizar y parece que es más accesible. No es el concepto que había antes, relacionado con manicomios o camisas de fuerza». La reflexión de Basurto, totalmente acertada, revela una tendencia «en aumento» a la hora de afrontar diferentes problemas que hasta hace no mucho eran tabú. De un tiempo a esta partes, el número de usuarios en Prosame ha crecido considerablemente.

El problema, remarca De la Fuente, es la falta de recursos. Ya sea en «centros de salud, en el hospital, en centros cívicos, colegios o institutos». Por otro lado, cree que se debería dar mayor visibilidad a la salud mental. Como hizo en su día el jugador de baloncesto Ricky Rubio tras despedirse de la NBA y abandonar la concentración de la selección española de cara al mundial. Todo un gesto de valentía, sin duda, pero tristemente excepcional en el deporte de élite.

Otro de los temas que más preocupan en el seno de Prosame es la presencia, cada vez mayor, de gente muy joven. Las causas, aunque variadas, a veces se solapan. El consumo de drogas sigue siendo un factor de riesgo, pero de un tiempo a esta parte se ha detectado un inquietante incremento de casos relacionados con la adicción al juego. Triste pero cierto, Basurto recuerda que «prohibimos los anuncios de tabaco y de repente abrimos salas de juego a mano de cualquiera donde solo te van a pedir que seas mayor de 18 años». Y los menos, mientras tanto, van tirando de «apuestas on line».

«Llevo aquí muchos años y he visto a mucha gente. Al principio lo que pasa es que a lo mejor ni sabes que estás enfermo. Si no te lo dicen, sigues haciendo tu vida creyendo que estás bien», relata Burgos tras resumir su historia: «vivía solo en la calle, me llevaron al hospital, hablaron con los médicos y llegué a Prosame». Dada su experiencia, se ha convertido en un referente para muchos de los recién llegados, un espejo en el que mirarse. «Más de una persona me ha dicho que me ve como a un segundo padre», confiesa, con una tímida sonrisa que denota humildad, mientras lanza un consejo de vital importancia: «Si te vas amoldando, haces caso a los médicos y pones de tu parte, puedes vivir con normalidad».

«Conocer otras experiencias de personas que hayan pasado por algo similar te hace sentir más cómodo porque ves que no eres el único», remata Basurto a sabiendas de que la comunicación resulta mucho más fluida cuando un usuario veterano tiende la mano a los recién llegados.

Gracias a la ruptura in crescendo de los prejuicios que giran en torno a la salud mental, muchos burgaleses han dado el paso a la hora de pedir información -y ayuda, llegado el caso- a Prosame. Ante tales circunstancias, la entidad abrirá un centro ocupacional en la zona de Parralillos que prestará servicios de formación homologada dentro del área de Empleo. Si todo va según lo previsto, las obras concluirán a lo largo de este año, pero nunca se sabe.

Mientras tanto, Prosame continúa con otras actividades que gozan de una grata acogida entre los usuarios. Es el caso del Camino de Santiago, que a mediados de mayo encara su cuarta etapa con llegada hasta San Martín del Camino previo paso por León. De la Fuente advierte que «se van acabando las etapas llanas, que son las más cómodas, y la cosa empieza a ponerse más dura». Aún con todo, Burgos no piensa perdérselo por nada del mundo. «Lo hemos pasado muy bien y he conocido a mucha gente», asegura.