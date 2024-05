Los socialistas lamentan que Burgos se deje escapar el Congreso Accidentes de Tráfico

Publicado por Fuencisla Criado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La concejal socialista Blanca Carpintero considera que la «falta de interés de la Cristina Ayala» es la causa de que la segunda edición del Congreso Internacional de Innovación en Accidentes de Tráfico y nuevas tecnologías (CIAT), se celebre el próximo mes de septiembre en Badajoz.

Según explicó Carpintero la idea partió directamente de la Unidad de Reconstrucción de Accidentes de la Policía Local de Burgos que, en su primera edición, congregó en la capital a especialistas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a nivel estatal y autonómico que tuvo lugar del 27 al 29 de septiembre de 2021. «Fue un congreso referente y que pretendía seguir siéndolo. Pero curiosamente estamos intentado captar citas en el exterior, incluso regalando salas en el Fórum Evolución, pero de una manera lastimosa nos dejamos escapar una idea que nació del trabajo de nuestra policía local».

Carpintero apuntó a que la causa de se organice en Badajoz es «la falta de compromiso político» desde la alcaldía, debido a la falta de partida presupuestaria prevista para la organización del evento. Una cifra que estima en 180.000 euros, y que «hubieran revertido en la ciudad ya que en esta segunda edición se estaba buscando aumentar la participación», según Carpintero.

Sin embargo, la concejal socialista no duda en plantear una pregunta «¿Por qué hoy tenemos el congreso en Badajoz usando la imagen que se generó en Burgos?. La respuesta es que falta un compromiso político, de la regidora del ayuntamiento. Se nos llena la boca hablando de proyectos de ciudad, generando sinergias, reales o aparentes con el tejido empresarial de Burgos pero cuando se trata de hacer un proyecto concreto, que ya tenía un trabajo realizado, lo dejamos escapar por falta el compromiso para su realización».

En este caso el grupo municipal refiere que tanto el actual socio de gobierno Vox, como el responsable del área Ignacio Peña, apostaban por la continuidad del congreso en Burgos. Aseguran, además, que la Policía Local de Burgos había realizado contactos para que la cita fuera un referente internacional. E incluso empresas como Mafre y la Once querían colaborar económicamente en la organización. «Es una pena, por no decir vergüenza, que tengamos empresas fundaciones, y que sea esta alcaldesa, la que por no se que motivos, supongo que serán políticos, diga que no, que el congreso no se hace».

La anterior responsable del área de Seguridad Ciudadana subrayó además que este tipo de citas también buscan evitar accidentes de tráfico. «Nos preocupa los accidentes, los atropellos pero cuando se hace una propuesta concreta de sensibilización a nivel social parece que no nos preocupa la suficient ».

Por otro lado, el portavoz del grupo Daniel de la Rosa respondía a César Barriada, responsable de ProBurgos -Promueve mintió descaradamente a los burgaleses al decir que el fin de semana cidiano que el ayuntamiento iba a organizar el evento por primera vez desde su creación dado que ya no lo va a llevar una empresa.

«Es absolutamente falso. Puede que sea una o muchas van a externalizar la celebración. lo que cambia es que antes utilizaban el contrato de patrocinio y ahora van a un contrato de servicios o varios».

Una declaración que salía al paso de las declaraciones de Barriada sobre la externalización de cualquier asunto relacionado «con la gestión» del Cidiano. El responsable de ProBurgos reconoció que «lógicamente» se contratarán distintos servicios, tales como el diseño de la publicidad, la promoción, la seguridad, transportes y alojamientos de participantes de fuera de Burgos.

Por ultimo De la Rosa no quiso cargar las tintas sobre el estado en el que se encuentra la limpieza de la ciudad «no voy a hacer demagogia. No es mi estilo». Aún así el portavoz del grupo municipal socialista recordó que durante el tiempo en el que estuvieron a cargo de la alcaldía sufrieron una «campaña de acoso y derribo sobre el estado en el que se encontraba la ciudad». El anterior edil reconoce que es complicado hacer funcionar de forma correcta la recogida puerta a puerta, y apuntó que en este momento «la ciudad está algo mas sucia que antes ».

En este tema también ponía el acento sobre el contrato que ayer se aprobó con la empresa Albera Medio Ambiente para que se haga cargo del control de las labores de limpieza encomendadas a Urbaser por un periodo de cinco años. De la Rosa, aseguró que su grupo apostaba por realizar este tipo de labores con el personal municipal, sin necesidad de realizar un contrato externo del servicio por un importe tan elevado.

Por ultimo los socialistas también se refirieron a la aprobación del contrato con La Sociedad de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) que se hará cargo de la gestión del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de Cortes, previsiblemente desde el próximo mes de junio. Un importe total de 60 millones de euros que se van a realizar en 15 años. De la Rosa recordaba que este año Burgos deberá destinar más de dos millones de euros a este contrato.« y que gracias al trabajo del anterior equipo de gobierno la carga económica será menor ya que llegarán a Burgos mas de un millón de euros de los fondos de la Unión Europea, que llegarán a la capital gracias al trabajo realizado por el anterior equipo de gobierno».