El tirón de los apartamentos turísticos se consolida y dispara las plazas en un año

Publicado por Laura Briones Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

No es una sorpresa. Surcar a golpe de clic cualquier motor de búsqueda especializado arroja un resultado evidente, la oferta de apartamentos turísticos en Burgos crece. Hasta un paseo a pie basta para comprobar la proliferación de este tipo de alojamientos extrahoteleros, que así se denominan oficialmente. Y no, no es una percepción. El Instituto Nacional de Estadística confirma la tendencia.

En concreto, los datos publicados ayer, correspondientes al mes de marzo, evidencian un aumento notable de plazas en este tipo de espacios en apenas un año. Y es que si al cierre del primer trimestre de 2023 había hueco en este mercado para 676 visitantes a Burgos, repartidos en 181 establecimientos, el mes pasado la cifra crecía a 1.023 y 252, respectivamente, lo que supone en el primer caso un incremento superior al 50%. La cosa se dispara aún más si llevamos el foco a la situación prepandémica. En marzo de 2019 las plazas estimadas, siempre según el INE, eran 357, casi una tercera parte de las actuales.

Si bien no es un nicho que genere un volumen de empleo notable, los contratos vinculados al sector han aumentado al compás de la oferta, pasando en un lustro de 26 a los 96 actuales, 35 más que los registrados hace doce meses.

La creciente demanda está detrás de la subida referida. También la estadística oficial lo demuestra. Los datos de la Semana Santa apuntan a que el tirón de los apartamentos turísticos se consolida en esta época, acercándose tanto en 2023 como en 2024 a los cuatro millares de ocupantes en la provincia.

El pasado mes de marzo la cifra de viajeros que optaban por estos establecimientos se detuvo en 3.783, un número excepcional en comparación con el ‘histórico’ mensual que, sin embargo, no alcanzó el récord en este periodo vacacional, establecido en abril del año pasado, con 3.962 usuarios.

En cuanto a pernoctaciones, las 7.291 acumuladas en el último periodo cuyos datos se han difundido tampoco llegan a las 7.464 de hace once meses.

Idéntica evolución se atisba en todos los alojamientos distintos a los hoteles tradicionales, de cuyo balance daba cuenta ayer el INE. Marzo cerraba con su mejor marca también en las casas rurales y los campings, pero la comparativa entre jornadas festivas -que oscila cada ejercicio- otorga sin duda la corona a la Semana Santa del año pasado.

En suma, estas tres modalidades albergaron a 22.017 visitantes de Burgos en el tercer mes de 2024, un 80% más que los 12.202 de 2023, pero a 2.400 turistas de distancia de los 24.421 con los que cerraba el anterior mes de abril.

En detalle, el turismo rural atrajo 14.100 viajeros, 13.300 residentes en España y apenas 800 extranjeros. Sumaron 34.496 y 1.569 pernoctaciones, respectivamente. Cabe señalar que estas últimas, las de huéspedes de fuera del país, caían a la mitad respecto a la Semana Santa del año pasado, lo que permite intuir que el adelanto de este periodo merma el interés ‘internacional’ de la provincia como destino.

Más evidente es aún en relación con el número de turistas. Y es que es precisamente el dato de extranjeros el que lastra el global registrado. Mientras que los 13.300 usuarios nacionales de casas rurales de la provincia en marzo de 2024 superaron los 12.909 de abril de 2023, el desplome de los residentes en otros países es notable: de 2.104 hace un año pasaban a 800.

Este vaivén, sin embargo, no se da en los apartamentos turísticos y, además, se encuentra en las antípodas de lo que ocurre en el tercer tipo de alojamiento extrahotelero del que el INE ofrece datos provinciales: los campings, donde los extranjeros superan a los residentes en España de lejos, tanto esta Semana Santa como en cada una de las analizadas desde 2019.

Los doce establecimientos de estas características ‘fichados’ por el Instituto Nacional de Estadística recibían 4.134 visitantes el pasado mes de marzo, frente a los 2.728 de hace un año y los 5.446 de abril de 2023. De ese total, 1.471 eran españoles y 2.663 no. Eso sí, los primeros, en proporción, alargaron más la estancia, pues en las pernoctaciones la diferencia se recorta notablemente, con 3.301 frente a 3.874.