«Las amenazas cibernéticas son reales y pueden vulnerar nuestra sociedad»

Publicado por Fuencisla Criado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Que internet es una ventana al mundo, que ese mundo es grande, inconmensurable, desconocido, con muchos recovecos, y en cierta manera peligroso, no es ninguna novedad. Pero sin embargo, este hecho pasa desapercibido para la mayoría de los usuarios, aunque cada minuto abran esa ventana al un mundo lleno de recovecos.

Tenemos en la mano, a través del móvil, una ventana de oportunidades, que con un sólo clic nos abre miles de datos pero que también dejan nuestra huella. Pero quizá, no nos hemos parado a pensar qué supone ese mundo como Estado, con fronteras que no existen como tal ,a nivel de la red. Pero aún así, es cada vez mas necesario mantenernos a salvo de ataques para que cada día podamos encender la luz, paguemos con tarjeta, funcionen los aviones y los trenes circulen y no pase nada. Esa ‘normalidad’ se la debemos a los vigilantes que están, pero que no se les nota.

Enrique Pérez de Tena, responsable de Cooperación del Mando Conjunto del Ciberespacio habló de estos aspectos y otros muchos mas a los alumnos del Instituto Juan de Colonia que han seguido el curso de curso de especialización de Ciberseguridad. Un encuentro que fue posible gracias a su profesor, David Moreno, que ha hecho factible este encuentro. «Abordamos un curso de especialización, destinado a los alumnos que ya han terminado la Formación Profesional. Una clase de 12 alumnos entre los 20 y los 40 años», explica el docente, «los alumnos reciben formación en seis módulos que comprenden desde la normativa de seguridad, el hacking ético, destinado a identificar las debilidades y fallos en la seguridad de un sistema y poner solución, o el análisis forense informático, entre otros».

Estudios de gran calidad, que son un referente y que ayudan a encuentran salidas laborales rápidas y en puestos de prestigio. «Hemos tenido alumnos que ha ido directamente al INCIBE, a León, o trabajan en infraestructuras crítica en Burgos», explica David Moreno.

Casi ya al final de este curso los alumnos han contado con un ponente de lujo en este campo. Un experto de prestigio y con mucha experiencia, Enriquez Pérez de Tena, capitán de Fragata, integrante del Mando Conjunto del Ciberespacio integrado en el Ministerio de Defensa.

Enrique Pérez de Tena en un momento de su conferenciaSANTI OTERO

Su trabajo es vital para garantizar que nuestra vida cotidiana siga siendo eso, tranquila y cotidiana. Operan sobre las redes, los sistemas de información y telecomunicaciones de las Fuerzas Armadas y, también, en aquellas otras que pueden afectar a la Defensa Nacional.

«Nace en el año 2013. En ese momento, los primeros que integrantes se dieron cuenta de que, para lo que nos llegaba por proa, no estamos preparados. Se llama navegar en el ciberespacio, se llama internet», explica Pérez de Tena.

Se crea entonces el mando Conjunto de Ciberdefensa. Un grupo de 30 personas que comienza revisar la situación y detectan entonces que «es un campo inmenso, que es el futuro y que hay que invertir en personal y en material. «Ellos son el germen de lo que existe actualmente . Desde el año 2020 somo el mando conjunto de Ciberespacio».

Para entender la situación, Pérez de Tena, propone un símil, «no somos tortugas. Cuando este animal se siente atacado se mete en su caparazón y se da la vuelta. Sin embargo, en el ciberespacio, siempre encontrarán la forma de darte la vuelta. Dejarte expuesto y hacer contigo lo que quieran».

Una situación delicada si hablamos de la defensa del Estado. «Recibimos los ataques, que van buscando nuestra información, nuestros secretos como Estado. Y hay que defenderse».

En España existen tres centros de respuesta. El Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE con sede en León. CCN, Soluciones de Ciberseguridad sito en Madrid. Y un terceroque se dedica a la parte militar de forma exclusiva, CYBERCOM, Mando Conjunto del Ciberespacio cuya labor básica, dispuesto a prestar auxilio, ayuda conjunta en el caso de que existiera un ciberataque masivo «paralización de infraestructuras crítica nucleares, puertos, aeropuertos, carreteras, electricidad». Todo lo que supone el esqueleto del funcionamiento del país.

Alumnos del curso de especialización en Ciberseguridad del IES Juan de ColoniaSANTI OTERO

«Mi trabajo es mostrar que detrás de internet que conocemos hay mucho mas. El 90 por ciento del tráfico de internet es opaco y suele ser peligroso. La dark web. En este caso la realidad supera a la ficción».

Para terminar, Enrique Pérez de Tena nos deja una reflexión que nos lleva a lo ocurrido hace un mes en Baltimore, «se barajan muchas posibilidades ¿fue un accidente o fue un ciberataque?, lo sucedido va a afectar a la economía de ese país durante mucho tiempo».

Estamos hablando de geopolítica. En el ciberespacio no hay fronteras es un único campo de juego donde cualquiera que se pueda conectar a internet es un jugador», concluye.