Atasco en Servicios Sociales. El PSOE advierte que más de 1.000 burgaleses esperan la valoración de la dependencia

El grupo municipal socialista ha denunciado, en palabras de la concejala Sonia Rodríguez, el atasco que vive el área de Servicios Sociales con más de 1.000 personas esperando la valoración de la dependencia. Sin el informe de los trabajadores sociales, se retrasa el acceso de estos burgaleses a servicios importantes como pueden ser la ayuda a domicilio, la tele asistencia o diversas prestaciones económicas asociadas, por ejemplo, al acceso a una residencia de mayores o a un centro de día.

El PSOE no comprende la situación en un momento de «paz» con los trabajadores sociales y con la plantilla al completo, según ha reconocido Rodríguez, que señala que desde el área no se han ofrecido más explicaciones sobre esta situación. «No encontramos razones objetivas y tendrá que ser el equipo de Gobierno el que informe sobre qué está ocurriendo», precisa, para a continuación indicar que los interesados solo están recibiendo las cartas de la Junta de Castilla y León en las que se les informa que su proceso de valoración está parado al haber pasado el tiempo legal para resolverlo.

Rodríguez indica que el tiempo media de espera para resolver las solicitudes está en más de 120 días: «Es un problema muy grave para todas las personas mayores».

En relación con otros asuntos de la Gerencia de Servicios Sociales, la edil socialista llama la atención sobre que todavía no se ha aprobado ninguno de los 46 convenios correspondientes al año 2024 que tiene el área con diversas asociaciones burgalesas. «Faltan de convocar muchas convocatorias de subvenciones y esta es la línea general de falta de capacidad de Gobierno que lleva el bipartito de PP y Vox», indica para poner como ejemplo lo sucedido con el programa de campamentos de ocio inclusivo.

En este sentido, Rodríguez asegura que, a pesar de que se presentó en rueda de prensa este lunes la programación veraniega de Servicios Sociales, los pliegos para sacar a concurso la gestión de los campamentos inclusivos estaban sin aprobar. Según asegura, «las inscripciones han comenzado y no se ha completado la licitación del servicio porque los pliegos, además, venían con varias advertencias de intervención que estaban sin corregir y ha sido por nuestra advertencia que se han modificado». Desde el PSOE no descartan «impugnar» la contratación, porque no tienen la seguridad de cómo han quedado los pliegos.

El grupo municipal socialista no entiende la «precipitación» con la que actúa el equipo de Gobierno, que se dedica a dar ruedas de prensa en lugar de a gestionar los asuntos que afectan a todos los burgaleses.

Por otro lado, el PSOE ha criticado la decisión del bipartito de PP y Vox de destinar a juegos de cartas el mini ayuntamiento del pueblo antiguo de Gamonal cuando opina que habría otros espacios más propicios como reservar algún lugar en los cívicos.