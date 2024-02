El PSOE calcula que hay 300 expedientes de Ayuda a Domicilio sin tramitar

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

300 expedientes remitidos desde la Junta de Castilla y León a la Gerencia de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos para prestar servicios de Ayuda a Domicilio. Es la factura que el PSOE cree que ha generado la rescisión del contrato de siete técnicos administrativos de la gerencia que acumula tres meses de retraso en la gestión de expedientes. «Desde mediados de noviembre sin tramitar nuevas altas, aumento de horas... Hace que estas personas tengan una atención descuidada y sus familias también, que son quienes cubren esa necesidad», explicó la edil del PSOE, Sonia Rodríguez.

Algo que la concejal de Servicios Sociales, Andrea Ballesteros, da por encauzado con la contratación de un técnico el viernes para los asuntos más urgentes y la próxima incorporación de la bolsa de empleo de auxiliares administrativos. Rodríguez remarca que «un administrativo no es suficiente para desatascar la situación». Manifestó también su contrariedad porque la persona contratada es una de las siete a las que no se renovó el contrato en noviembre. «Nos cuestionamos porqué ahora sí se puede prolongar el contrato eventual y hace siete meses no», señaló. Considera que el paso a seguir hasta consolidar la bolsa de empleo era «renovar por seis meses a los profesionales que ya estaban» y entiende que el informe en contra de intervención no impide la contratación.

La situación viene dada por la falta de personal técnico administrativo. Son los responsables de retirar estos y otros expedientes para que los trabajadores sociales puedan finalizar la tramitación.

Estos expedientes llegan desde la Junta de Castilla y León que es quien reconoce el derecho al servicio de Ayuda a Domicilio. Este implica servicios de comida a domicilio y teleasistencia. «Nos hemos pasado tres meses sin tramitar las solicitudes y aún desconocemos si va a suponer una reducción de la financiación que la Junta, que reclama que se presenten esos servicios en un tiempo determinado, deriva al Ayuntamiento», planteó.

Cinco CEAS sin administrativo

Rodríguez, responsable de Servicios Sociales en la anterior legislatura, apunta que no sólo son esos los trámites que no se están ejecutando. La falta de administrativo en cinco Centros de Acción Social (CEAS) ralentiza la tramitación de algunas cuestiones vinculadas al reconocimiento de residencia de ciudadanos extranjeros y las ayudas de urgencia social. Cada CEAS está equipado con dos trabajadores sociales y medio y medio administrativo «por tanto un administrativo cubre dos CEAS». En este ámbito faltan dos profesionales por lo tanto afecta a los centros de cuatro barrios: San Julián, San Pedro y San Felices, Gamonal Antigua y Capiscol. Rodríguez señala que además hay otro de baja en este tiempo con lo que el CEAS de Gamonal Norte también tiene problemas.

Los administrativos son los únicos que tienen acceso a la aplicación Tramita. Aquí llegan las peticiones de arraigo y agrupación familiar de ciudadanos extranjeros y las peticiones de ayudas de emergencia social. Sin la persona que descarga esos trámites, «que no se pueden calcular porque están en el sistema pero no se ha podido acceder a ellos», los trabajadores sociales no pueden actuar o informar. «Sin el informe de arraigo para quienes llevan más de tres años en la ciudad no pueden acceder a la documentación de residencia, tampoco pueden iniciar el expediente de vivienda digna que se debe emitir para la agrupación familiar, y tres meses son mucho tiempo para estas necesidades tan básicas», lamentó Rodríguez.

Exigen un diagnóstico en Personal

El concejal del PSOE, José María Romo, considera que el problema de fondo de la falta de personal en el cuerpo de administrativos y en otras áreas es una falta de análisis. «La concejalía de Personal carece de un diagnóstico de la situación y no tiene un modelo de actuación, limitarse a cubrir las plazas que se van necesitando no es suficiente», señaló.

Reivindican un proceso de trabajo «racional y de acuerdo a los tiempos» donde se trabajen políticas de personal que impliquen una «revisión de los procesos de trabajo para hacerlos más ágiles y eficientes». Recomienda también poner en marcha una dirección participativa de objetivos que de «coherencia al trabajo del ayuntamiento y sea eficaz para la labor de los mandos intermedios en vez de engordar con cargos y cargos la plantilla municipal». Apunta, también, al desarrollo de medidas que motiven a los empleados a prestar servicios ágiles y de calidad como carrera profesional, gestión de procesos y formación continuada.

«El equipo de gobierno de PP y Vox no estaban preparados para gobernar la ciudad y su entrada fue la de buscar su impronta despreciando todo lo hecho previamente y ahora ha pasado a culpar a intervención». José María Romo, Concejal PSOE

Remarca que la administración puede «contratar personal con carácter eventual y urgente a fin de evitar daños a la ciudadanía que es lo que se está produciendo en Servicios Sociales». Por ello considera que este problema de falta de administrativos se habría evitado con la prolongación de los contratos por seis meses más. «El equipo de gobierno de PP y Vox no estaban preparados para gobernar la ciudad y su entrada fue la de buscar su impronta despreciando todo lo hecho previamente, la herencia recibida lo llamaban, y ahora ha pasado a culpar a intervención».