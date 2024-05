¿Qué hacer si se encuentra una víbora en una zona urbana transitada?

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

En el avistamiento de una víbora en la terraza de un local de Burgos, hubo un experto entre el personal que supo qué hacer. No es lo habitual. Por ello hay una serie de recomendaciones a realizar en caso de que se encuentren a una de estas vecinas de las que tres especies pasean por la provincia de Burgos. La concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Burgos, Mila del Campo, avisa que «lo primero de todo es no cogerlas, no las toquen con la mano porque entre los profesionales del Grupo de Toxicología del Hospital Universitario de Burgos nos comentan que todas las mordeduras atendidas en Urgencias son en la mano por eso, porque se tratan de retirar o coger».

Apunta que «en este restaurante han tenido la suerte que había un experto, pero no tenemos un biólogo a mano en cada momento, por eso lo importante es no interactuar con ella», sostiene la edil. Después hay que ser conscientes que «son una especie protegida, la alta presencia de tres especies en la provincia y el registro de mordeduras anual no son suficientes para cambiarlo, así que no se pueden matar», insiste. ¿Qué hacer?

Si es a campo abierto...

Dejarla marchar. Son especies protegidas y viven en campo abierto. Generalmente no atacan. «Son animales defensivos, responden si se sienten atacados, no es un animal ofensivo por eso lo mejor es mantenerse apartado», explica el trabajador del local, biólogo, que recibió el pasado sábado la visita sorpresa de una serpiente de gran tamaño y supo qué hacer.

De esta manera, si se encuentran una en campo abierto, déjela pasar y evítela porque es su espacio vital. Normalmente no salen a la luz, pero en algunos casos y especialmente cuando hace mucho calor, afloran a la superficie. Las que se adentran en zonas urbanas suelen ser pequeñas y jóvenes.

Si están en zona transitada...

Si el avistamiento se ha producido en una zona urbana con mucho tránsito. Es decir, en una zona de bosque pero muy frecuentado por los vecinos como puede ser Fuentes Blancas; en la carretera, aceras o parques; o si aparecen en el jardín de la casa o en un espacio cerrado, ¿cómo actuar?

«Lo primero es llamar al 112 para ubicar la zona del avistamiento y avisar a los responsables para retirarlos que en Burgos son los Bomberos que cuentan con el equipamiento necesario para retirarlas sin peligro de contacto y su consecuente mordedura», señala la concejal de Sanidad.

El procedimiento de los Bomberos es el de enjaular al animal y luego soltarlo en el campo abierto. Es muy común que en los momentos de calor afloren y puedan verse en un entramado urbano porque buscan el calor. «En cuanto suben las temperaturas se producen avistamientos, se produjo hace unas semanas cuando hizo calor y este fin de semana que ha vuelto el buen tiempo se vuelven a ver», señala Del Campo.

Ante todo la edil sostiene que «hay que mantener la calma, no hay que generar alarma social porque en Burgos hay más mordeduras que en otro lugar porque en el Hospital se contabilizan casos y porque por aquí circulan tres especies pero sí hay que saber como actuar». En ese sentido el Ayuntamiento de Burgos trabaja en desarrollar campañas informativas que se trasladaron en forma de vídeo a través de redes sociales «para llegar también a los más jóvenes».

Y si te muerden...

Si has sufrido un accidente ofídico, es decir, una mordedura de víbora debes liberar la zona de manera inmediata. Como en Burgos se suelen producir en la mano en su gran mayoría, debes retirar los anillos o cualquier cosa que oprima la zona de la mordedura También es aconsejable quitar pulseras o relojes de la muñeca porque si la serpiente ha inoculado veneno la zona se va a ir hinchando y si se oprime la necrosis de tejidos es más rápida.

Si o sí debes acudir al médico. Si es posible a Urgencias del Hospital Universitario de Burgos donde tienen un equipo especializado, el Grupo de Toxicología. Y sino al servicio de emergencias de su centro de salud que procederá al traslado hasta el complejo de la capital. Es un médico quien debe observar la lesión y quien puede determinar si se ha inoculado veneno, cuanto, la evolución del hematoma y si es necesaria o no la inyección del antídoto. Nunca deje pasar mas de cinco horas sin que un médico vea la herida.

Lo que nunca debes hacer es es provocar una herida o corte para eliminar la sustancia inoculada por la víbora, ni quemar la zona, ni chupar el veneno. Mucho menos un torniquete «eso es lo peor que se puede hacer porque aumenta la necrosis y se pierde tejido», explican los médicos.

Lo mas importante es Mantener la calma. Aunque no será fácil. Tras el accidente ofídico se puede producir un pinchazo y, seguidamente, un dolor intenso. Los especialistas de Urgencias del HUBU recuerdan que no se ha producido ningún fallecimiento por accidente ofídico en los últimos 25 años en Castilla y León. El tratamiento incluye tres días en observación para los casos donde se ha inoculado veneno.