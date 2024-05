Las peñas prefieren El Parral. «No hará falta cambiar el sorteo de puestos en la Quinta»

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Si se puede elegir, las peñas prefieren no moverse de Parral para celebrar la tradicional Jira que sucede al Curpillos. Y todo eso a pesar de que el pasado martes siguieron la ruta marcada de llevar a cabo toda la organización del evento en la Quinta como está previsto. «Nosotros si no nos movemos del Parque del Parral porque no han empezado las obras estaríamos encantados», explica el presidente de la Hermandad de Peñas, Fajas y Blusas de Burgos, Miguel Santamaría.

Y todo ello a pesar de que la Hermandad ya ha realizado el sorteo de puestos con el plan previsto de desarrollarse por primera vez, y nadie sabe por cuanto tiempo, en el parque de la Quinta. «Hemos hecho un sorteo lineal de las 36 peñas que participan pero que no habría problema si finalmente se puede hacer donde siempre porque ese mismo sorteo sirve para el Parral », explica Santamaría. Está convencido que ése sería el sentir mayoritario de todos los peñistas. «Estoy seguro que el 99,9% de las peñas estarían encantados de no irse» porque, no esconde que «hay miedo a no volver al Parral», añade.

El hecho de que no se hayan iniciado las obras ha propiciado que el portavoz del PSOE, Daniel de la Rosa, solicitara pedir a Patrimonio mantener la tradicional Jira en su emplazamiento tradicional. «Si el cambio al final no se produce, porque no hay obras, encantados y si se produce vamos un poco a la aventura así que pedimos a la gente que cómo es la primera vez en la Quinta vamos a ir probando, que tengan paciencia, y lo que no funcione lo cambiaremos para la próxima si la hay».

A este respecto Santamaría pide a Patrimonio que «tengan en cuenta que el Curpillos es solo un día, que el dispositivo de limpieza funciona muy bien y al mediodía de la jornada siguiente ya está todo limpio y que es una tradición muy arraigada y no solo en Burgos aunque en otras ciudades no sean parques de Patrimonio Nacional», concluye.

Reparto de puestos

De esta manera, el reparto de puestos acordado el pasado martes en una reunión de representantes de las 35 peñas y del grupo de folclore Nuestra Señora de las Nieves que dispondrá barra y casetas en la Jira de este año, ha sido, según el mapa que ha publicado el perfil de Twitter This is Burgos, el siguiente: