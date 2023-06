«Las peñas son más que fiestas, abren todo el año»

Marta Casado Burgos

Están acostumbrados a subirse al balcón del Ayuntamiento para animar las fiestas, pero rara vez toman la palabra. Las peñas, en un hito histórico, serán las protagonistas en el pregón con el que arrancan las Fiestas de San Pedro y San Pablo 2023. «Siempre dicen que damos color a las fiestas, que animamos la fiesta, este año las arrancamos, tomamos el protagonismo desde el minuto cero», señala el presidente de la Hermandad de Peñas, José Manuel Carbonell. «Tampoco es algo a lo que aspiráramos por eso nos pareció un honor pero si que, conforme se acerca el momento, te empiezas a poner un poco nervioso», reconoce el presidente de la Federación de Peñas, Miguel Santamaria. Son conscientes de que les ha tocado a ellos pero que por ellos hablan las 82 agrupaciones y 18.000 peñistas que tiene la ciudad de Burgos. «No pueden subir los 18.000 al balcón pero en el pregón que estamos preparando sí queremos que estén presentes, lo queremos plantear como un diálogo para involucrar a la gente, nosotros somos solo representantes». Añade Santamaría que «los protagonistas son ellos y se va a notar».

Reconocen que los peñistas dan color y alegría a las fiestas pero que son mucho más. «Es muy diferente a años atrás, ahora hay actividades todo el año, tienen actividades para jóvenes, para familias, para mayores...». Para muchos el rato en la peña, es el rato de ver a amigos, de hablar, de jugar a las cartas. «La sede de la peña abre todos los días, se cubren actividades de bailes regionales, de campeonatos de cartas o de tortillas, al estar abiertas todo el día la gente sabe que es un sitio donde puede pasar la tarde y socializar», reivindican.

La trayectoria de ambos en el mundo peñista es larga. Y en la presidencia también. José Manuel Carbonell arrancó en la Peña del Barrio del Pilar en el año 87 que acabó presidiendo con 19 años. Desde el 92 forma parte de la Peña de Los Titos. En el año 2000 entró a formar parte de la Hermandad que presidente desde 2012. Miguel Santamaría se estrenó como peñista en Melgar de Fernamental. Aquél pueblo que sorprendía por su ambiente de fiesta y actividades de cualquier capital encandiló hace 40 años a un chaval con barbas que formó parte de la Peña Los Nibelungos. Ya en Burgos está en la Peña Los Verbenas desde hace 30 años y es presidente de la Federación de Peñas desde 2013.

Reconocen que estar al frente de estas entidades es intenso. Empiezan a reunirse para la organización de las fiestas en octubre y siempre hay alguna llamada. Y se intensifica unos meses antes. Justo al realizar esta entrevista hay un momento para hablar de los palillos de la globada infantil, que se estrena este año, y concretar la cantidad que se necesita. «Si fuéramos concejales tendríamos dedicación exclusiva», bromea Santamaria.

José Manuel Carbonell y Miguel Santamaría con el pañuelo de fiestas un dia antes de llenar y animar con su pregon la Plaza Mayor en el inicio de las fiestas.©Tomas Alonso

Consideran que este año sí, se da por superada la pandemia. Se nota en la participación de los eventos que organizan todo el año y en la recuperación de peñistas. «En cosas que hemos hecho se ha doblado la participación, todas las peñas ganan asociados, es un claro ejemplo de que la gente ha perdido el miedo a la pandemia y en el Parral de este año se ha confirmado».

Reconocen que el tiempo del confinamiento y pandemia «fue muy duro», ambos con varios mandatos querían ceder el testigo pero «las elecciones en medio de la pandemia, no parecía el momento». Y durante esas no fiestas y esos Sampedros al 50% de 2020 y 2021 no dejaron de programar. «Nosotros seguíamos programando, haciendo cosas si iban 20, pues 20, pero no dejar de hacerlo porque luego se pierde». Y han conseguido que poco a poco, la gente responda hasta recuperar, a día de hoy, la normalidad.