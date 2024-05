Equilátero, teatro en la que adolescentes y mayores ponen el alma y la creatividad que no da la IA

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

En la nueva producción de Molécula Escénica, las cosas han arrancado en la cabeza de Violeta Ollauri y Francisco Javier de Benito, el dúo que forma parte de este grupo teatral, como forma de experimentación. El resultado final de la obra que interpretaran este viernes y sábado en el CAB y en la sala de exposiciones Pedro Torrecilla será un libreto elaborado a tres bandas con un grupo de jóvenes, otro grupo de mayores y la Inteligencia Artificial.

Se trata de Equilátero, la propuesta de microteatro, es el segundo de los siete proyectos culturales elegidos por ProBurgos en el marco de lanzamiento de la candidatura de Burgos a Capital Europea de la Cultura 2031 que se sube a escenarios insólitos. El primero fue ‘Armonía e Industria’ de la Coral de Cámara de San Esteban, en colaboración con el pianista y compositor alemán Lukas McNally el pasado sábado.

La propuesta de Equilátero de Molécula Escénica también ha llevado el teatro más allá del escenario desde la concepción. Con grupos de adolescentes y con un grupo de mayores de 65 años y se ha realizado una mezcolanza de apreciaciones en las dos piezas teatrales que conforman Equilátero: 'Baby Jaimy' y 'Gloria de su Padre'. «Equilátero es un triángulo del que han formado parte la compañía, los grupos de mayores y adolescentes y la inteligencia artificial que ha participado en las sesiones», destaca Violeta Ollauri.

Encuentro con un grupo de jóvenes para desarrollar la trama de Equilatero.ECB

El objetivo era crear una pieza teatral de 15 a 20 minutos utilizando las herramientas tecnológicas como «una forma de enganchar al público adolescente y de dar a los más mayores la oportunidad de usar esta herramienta de la que tanto han oído hablar», añade Francisco Javier de Benito.

Apuntan que el uso de la IA no es el todo porque la parte creativa aun no llega por códigos binarios o algoritmos. «La IA nos ha permitido generar material de una manera más o menos rápida pero la creatividad parte de las personas, sin el trabajo de cada uno no hay herramienta que tenga sentido», reivindica De Benito.

Baby Jaimy se representará este viernes 17 de mayo en el CAB.ECB

Del trabajo final de estos tres vértices se han elegido las dos piezas que se estrenan este fin de semana que se han alargado hasta los 30 minutos en alguno de los casos. El primero en estrenarse será 'Baby Jaimy' que esta previsto que se represente en el Centro de Arte Contemporáneo (CAB) de Fundación Caja de Burgos este viernes con tres pases a las 17.30, a las 18.15 y a las 19 horas. «Se trata de una pieza de humor, un poco gamberra que podrán verse de cerca que es lo que nos gusta porque se genera una energía muy bonita e interesante», explican. El argumento tienen mucho que ver con la música y la lucha intergeneracional. Un grupo de incasables guerreros ha decidido reescribir la melodía, defender la dignidad de la clave de sol para erradicar la vulgaridad, el autotune y las letras sin fondo. Adiós a la música moderna y la imposición de un solo estilo, el que alguien decide cuál es el bueno.

La obra Gloria de su padre se representará el sábado 18 de mayo en la sala de exposiciones Pedro Torrecilla.ECB

Para el sábado está previsto el estreno de 'Gloria de su padre', una pieza de 30 minutos que relata la vida de una faraona de la ciudad de Alejandría que cambiará el rumbo de la historia. Se llevará a cabo en la sala de exposiciones Pedro Torrecilla de Fundación Círculo en tres sesiones de 30 minutos que será alas 18, las 19 y las 20 horas de la tarde. El aforo para ambas sesiones es de 40 personas y no es necesario pagar una entrada, pero sí tienen que recoger una invitación. Se puede solicitar en el correo electrónico moleculaescenica@gmail.com.