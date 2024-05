Patrimonio descarta el Curpillos en el Parral, aunque no hay fecha de inicio de las obras

Publicado por Fuencisla Criado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Definitivamente la tradicional jira de El Curpillos se celebrará este año en el parque de La Quinta. Patrimonio Nacional ha descartado formalmente la petición formulada por el Ayuntamiento de Burgos para que la fiesta del próximo siete de junio se celebrara en su ubicación habitual, el parque de el Parral, aprovechando que las obras de remodelación no han comenzado todavía.

La alcaldesa Cristina Ayala se mostraba contundente ante esta negativa, «lamentablemente han dicho que no, aunque creo que era una demanda unívoca de toda la sociedad ». El argumento que ha dado Patrimonio es que quieren que las obras comiencen lo antes posible. Aunque, la alcaldesa aseguraba que « no va a ser así porque la licencia se dio a primeros de marzo. Las obras no han comenzado y queda una reunión pendiente entre los técnicos municipales y de patrimonio que va a tener lugar el día 23 de mayo».

Una reunión en la que se deben analizar temas relacionados con el arbolado que deben solucionarse antes del inicio del proyecto. Por ese motivo, insistía la alcaldesa «que a mi juicio sería perfectamente viable retrasar unos días el inicio de las obras y llevar a cabo la fiesta en el Parral como manda la tradición».

Ayala también ha dejado claro que el ayuntamiento insistirá, en que una vez se realice las obras de remodelación, la pretensión del ayuntamiento es firme. La fiesta, la jira de la festividad del Curpillos, debe volver a celebrarse en el Parque de El Parral una vez termine la intervención de Patrimonio. «Según dejé claro en el escrito dirigido a Patrimonio Nacional, en el inicio de este proceso, el empeño de este ayuntamiento es que vuelva al Parral, una vez terminen las obras y por tanto serán ellos, Patrimonio, los que tendrán que decidir si es así o no»