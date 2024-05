55 años de pasión por el Folclore Burgalés

Publicado por Fuencisla Criado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La riqueza cultural del folclore de Burgos en una muestra sin precedentes que llenó las calles del centro de la capital durante mas de dos horas. De esta manera la Asociación Danzas Justo del Río ha querido celebrar sus 55 años de vida realizando un maridaje de sus propuestas con la ciudad. «Justo Del Río comenzó su trabajo hace 80 años y nosotros seguimos su estela hace 55, queríamos celebrar esa fecha de una manera diferente. con un espectáculo callejero, urbano, en homenaje a la ciudad que tanto nos ha apoyado nos ha dado», explica Javier Plaza Secretario de la Asociación.

100 personas de la asociación que recorrió durante mas de dos horas el centro de la capital. Partiendo del arco de San Gil, hasta San Juan, de ahí partieron al paseo del Espolón camino de la Catedral para finalizar en la Plaza Mayor.

Un pasacalles dinámico «van a participar diferentes escuelas, las infantiles, grupos de adultos, el cuerpo activo de baile y en cada zona se planteó un cambio de vestuario. Para mostrar la riqueza y la indumentaria de cada zona de la provincia», describe Javier Plaza.

La Asociación recoge el legado de Justo del RíoOSCAR CORCUERA

Así de las Merindades en la Plaza de San Juan se pudo disfrutar de Bailes de Valdebezana, del cancionero de Olmeda, Ahedo de las Pueblas, Mediana de Pomar o Moneo.

En el Paseo de Atapuerca se escuchó los aires de la serranía y de Pinares, de Hontoria del Pinar, Barbarillo del Mercado, y la Alta Sierra de Pinares.

La plaza del Rey San Fernando, acogió los valles ribereños del sur de la provincia, danzas de Tórtoles de Esgueva, Sotillo de la Ribera, Boada de Roa , Peñaranda de Duero y Roa de Duero. Para finalizar en la Plaza Mayor con los aires de la capital entre ellos, el baile de los Gigantillos, la danza de los Canastillos o la popular Jota de los Danzantes.

Una idea que, de esta manera no se había llevado a cabo nunca, ya que si bien, el folclore burgalés tiene su representación en fechas señaladas, una propuesta similar de muestra general al público no se hace de forma común. « No se suele realizar nunca muestras de este tipo. A pesar de que el repertorio burgalés es muy extenso, es muy rico y queríamos mostrar a la ciudad una pequeña muestra de lo que atesoramos», explica Javier.

La riqueza de la indumentaria de la provincia es muy ampliaOSCAR CORCUERA

La riqueza cultural del folclore de la provincia es amplia. La provincia atesora cinco cancioneros, con mas de 4000 piezas recogidas, con una indumentaria tradicional muy variada y rica. Con muchos detalles que varían del norte al sur de la provincia y que dan muestra de la abundancia y variación de detalles de nuestro folclore. «Vamos a sacar cerca de 150 trajes diferentes, la música, dulzaina, gaita, instrumentos tradicionales», refiere el secretario de la Asociación. «Cuando ves una danza están viendo muchas cosas en una sola representación, están viendo una coreografía que se ha recuperado, pasos complicados, la tradición de una zona de la provincia. La música es básica. Cantada, con pandereta, con dulzaina o gaita de saco. La riqueza del folclore de Burgos es espectacular».

Los Gigantillos de Justo del RíoOSCAR CORCUERA

Una de las sorpresas que incorpora esta idea fue la incorporación en el trayecto de los Gigantillos de Burgos pero adaptados a la creatividad de Justo del Río. «Era una persona muy creativa, artística. En torno a los años 50 creó tenía sus propios gigantillos. No son, lógicamente, como los gigantillos que conocemos, porque serán dos personas vestidas con la indumentaria, sombrero, capas pero serán totalmente reconocibles. Estarán presentes en todo el recorrido y van a bailar en la plaza mayor su baile »

Mas de 100 personas participaron en el eventoOSCAR CORCUERA

La fiesta popular terminó en la Plaza Mayor con la invitación al baile comunal de la rueda de la chuspona de Covarrubias.