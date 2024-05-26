No te pierdas la crónica en fotos de la Romería de la Blanca

Las peñas pueblan el parque del castillo acompañando a la Sociedad Cultural San Pedro de la Fuente para iniciar las citas festivas más tradicionales. Hace 30 años se unificó la paella que las peñas hacían por separado en un mismo evento que ayer repartió cerca de 6.000 raciones
ROMERÍA, FIESTA Y PAELLA EN EL DÍA DE LA BLANCA EN BURGOS
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