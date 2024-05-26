El Correo de Burgos

No te pierdas la crónica en fotos de la Romería de la Blanca

Una concurrida romería de la Blanca abre camino a las fiestas mas populares de Burgos

OSCAR CORCUERA

Publicado por
Marta Casado
Burgos

Creado:

Actualizado:

En:

Las peñas pueblan el parque del castillo acompañando a la Sociedad Cultural San Pedro de la Fuente para iniciar las citas festivas más tradicionales. Hace 30 años se unificó la paella que las peñas hacían por separado en un mismo evento que ayer repartió cerca de 6.000 raciones

OSCAR CORCUERA

ROMERÍA, FIESTA Y PAELLA EN EL DÍA DE LA BLANCA EN BURGOS

OSCAR CORCUERA

ROMERÍA, FIESTA Y PAELLA EN EL DÍA DE LA BLANCA EN BURGOS

OSCAR CORCUERA

ROMERÍA, FIESTA Y PAELLA EN EL DÍA DE LA BLANCA EN BURGOS

OSCAR CORCUERA

ROMERÍA, FIESTA Y PAELLA EN EL DÍA DE LA BLANCA EN BURGOS

OSCAR CORCUERA

ROMERÍA, FIESTA Y PAELLA EN EL DÍA DE LA BLANCA EN BURGOS

OSCAR CORCUERA

ROMERÍA, FIESTA Y PAELLA EN EL DÍA DE LA BLANCA EN BURGOS

OSCAR CORCUERA

ROMERÍA, FIESTA Y PAELLA EN EL DÍA DE LA BLANCA EN BURGOS

OSCAR CORCUERA

ROMERÍA, FIESTA Y PAELLA EN EL DÍA DE LA BLANCA EN BURGOS

OSCAR CORCUERA

ROMERÍA, FIESTA Y PAELLA EN EL DÍA DE LA BLANCA EN BURGOS

OSCAR CORCUERA

ROMERÍA, FIESTA Y PAELLA EN EL DÍA DE LA BLANCA EN BURGOS

OSCAR CORCUERA

ROMERÍA, FIESTA Y PAELLA EN EL DÍA DE LA BLANCA EN BURGOS

OSCAR CORCUERA

ROMERÍA, FIESTA Y PAELLA EN EL DÍA DE LA BLANCA EN BURGOS

OSCAR CORCUERA

ROMERÍA, FIESTA Y PAELLA EN EL DÍA DE LA BLANCA EN BURGOS

OSCAR CORCUERA

ROMERÍA, FIESTA Y PAELLA EN EL DÍA DE LA BLANCA EN BURGOS

OSCAR CORCUERA

ROMERÍA, FIESTA Y PAELLA EN EL DÍA DE LA BLANCA EN BURGOS

OSCAR CORCUERA

ROMERÍA, FIESTA Y PAELLA EN EL DÍA DE LA BLANCA EN BURGOS

OSCAR CORCUERA

ROMERÍA, FIESTA Y PAELLA EN EL DÍA DE LA BLANCA EN BURGOS

OSCAR CORCUERA

ROMERÍA, FIESTA Y PAELLA EN EL DÍA DE LA BLANCA EN BURGOS

OSCAR CORCUERA

ROMERÍA, FIESTA Y PAELLA EN EL DÍA DE LA BLANCA EN BURGOS

OSCAR CORCUERA

ROMERÍA, FIESTA Y PAELLA EN EL DÍA DE LA BLANCA EN BURGOS

OSCAR CORCUERA

ROMERÍA, FIESTA Y PAELLA EN EL DÍA DE LA BLANCA EN BURGOS

OSCAR CORCUERA

ROMERÍA, FIESTA Y PAELLA EN EL DÍA DE LA BLANCA EN BURGOS

OSCAR CORCUERA

ROMERÍA, FIESTA Y PAELLA EN EL DÍA DE LA BLANCA EN BURGOS

OSCAR CORCUERA

ROMERÍA, FIESTA Y PAELLA EN EL DÍA DE LA BLANCA EN BURGOS

OSCAR CORCUERA

ROMERÍA, FIESTA Y PAELLA EN EL DÍA DE LA BLANCA EN BURGOS

OSCAR CORCUERA

ROMERÍA, FIESTA Y PAELLA EN EL DÍA DE LA BLANCA EN BURGOS

OSCAR CORCUERA

ROMERÍA, FIESTA Y PAELLA EN EL DÍA DE LA BLANCA EN BURGOS

OSCAR CORCUERA

ROMERÍA, FIESTA Y PAELLA EN EL DÍA DE LA BLANCA EN BURGOS

OSCAR CORCUERA

ROMERÍA, FIESTA Y PAELLA EN EL DÍA DE LA BLANCA EN BURGOS

OSCAR CORCUERA

ROMERÍA, FIESTA Y PAELLA EN EL DÍA DE LA BLANCA EN BURGOS

OSCAR CORCUERA

ROMERÍA, FIESTA Y PAELLA EN EL DÍA DE LA BLANCA EN BURGOS

OSCAR CORCUERA

ROMERÍA, FIESTA Y PAELLA EN EL DÍA DE LA BLANCA EN BURGOS

OSCAR CORCUERA

ROMERÍA, FIESTA Y PAELLA EN EL DÍA DE LA BLANCA EN BURGOS

OSCAR CORCUERA

ROMERÍA, FIESTA Y PAELLA EN EL DÍA DE LA BLANCA EN BURGOS

OSCAR CORCUERA

ROMERÍA, FIESTA Y PAELLA EN EL DÍA DE LA BLANCA EN BURGOS

OSCAR CORCUERA

ROMERÍA, FIESTA Y PAELLA EN EL DÍA DE LA BLANCA EN BURGOS

OSCAR CORCUERA

ROMERÍA, FIESTA Y PAELLA EN EL DÍA DE LA BLANCA EN BURGOS

OSCAR CORCUERA

ROMERÍA, FIESTA Y PAELLA EN EL DÍA DE LA BLANCA EN BURGOS

OSCAR CORCUERA

ROMERÍA, FIESTA Y PAELLA EN EL DÍA DE LA BLANCA EN BURGOS

OSCAR CORCUERA

ROMERÍA, FIESTA Y PAELLA EN EL DÍA DE LA BLANCA EN BURGOS

OSCAR CORCUERA

ROMERÍA, FIESTA Y PAELLA EN EL DÍA DE LA BLANCA EN BURGOS

OSCAR CORCUERA

ROMERÍA, FIESTA Y PAELLA EN EL DÍA DE LA BLANCA EN BURGOS

OSCAR CORCUERA

ROMERÍA, FIESTA Y PAELLA EN EL DÍA DE LA BLANCA EN BURGOS

OSCAR CORCUERA

ROMERÍA, FIESTA Y PAELLA EN EL DÍA DE LA BLANCA EN BURGOS

OSCAR CORCUERA

ROMERÍA, FIESTA Y PAELLA EN EL DÍA DE LA BLANCA EN BURGOS

OSCAR CORCUERA

ROMERÍA, FIESTA Y PAELLA EN EL DÍA DE LA BLANCA EN BURGOS

OSCAR CORCUERA

ROMERÍA, FIESTA Y PAELLA EN EL DÍA DE LA BLANCA EN BURGOS

tracking