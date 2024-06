El Ayuntamiento de Burgos cambiará cuatro pasarelas sobre el río Arlanzón

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos ya ha dado los primeros pasos para renovar no sólo la pasarela sobre el río Arlanzón entre el Plantío y la Quinta, que se colapsó de gente durante la última celebración de El Parral, sino otras tres más. Así lo confirmaba esta mañana el concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, antes de la inauguración de las XVII Jornadas de Conservación de Carreteras celebrada hoy en Burgos.

«Estamos pensando en sustituir no una sino cuatro pasarelas sobre el río Arlanzón para mejorar la accesibilidad porque las actuales son de otro tiempo», explicó el edil. Apuntó que estas instalaciones peatonales, diseñadas a finales de los 70 y 80, no cumplen con las normas básicas de accesibilidad de hoy en día al carecer del mínimo de 20 metros de anchura necesario. Una situación que fue completamente evidente en la celebración de la Jira del Parral en la Quinta cuando la pasarela a la altura de El Plantío se colapsó generando colas de 50 minutos.

«Hoy en día este tipo de pasarelas ya no son admisibles para el transcurrir normal, no sólo en concentraciones como la fiesta y estamos trabajando desde Urbanismo para iniciar la renovación no sólo de esta sino de otras tres más que esperamos terminan en esta legislatura pero que estamos lanzando ahora», explicó el edil de Urbanismo.

Además de la Pasarela entre el Plantío y La Quinta, también se quiere abordar el cambio a un «diseño propio del siglo XXI» la que conectan el Paseo de Fuentecillas con la Avenida Palencia a la altura de la Gasolinera en el Paseo de la Isla; la instalación ubicada frente a los Cines Van Golem y una tercera ubicada en la avenida del Arlanzón entre el propio río.

Apunta que esta intervención se empieza a desarrollar ahora y confían en contar con el apoyo de la Confederación Hidrográfica del Duero «con quien siempre he mantenido una vía permanente de contacto y colaboración».