El ayuntamiento paraliza Burgos Río

Publicado por Fuencisla Criado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Ya es definitivo, el equipo de Gobierno paralización el proyecto ‘Burgos Río’. Juan Manuel Manso lo anunció después del análisis de Expediente Concurso de proyecto en la Gerencia Municipal de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, un proyecto que ha calificado como inviable, desacierto, despropósito, delirio, barbaridad.

El análisis considera que la realización del proyecto no está justificada en un proyecto que supondría la inversión de 37 millones de euros, en una idea que partió con inicialmente con un coste de 14 millones. «Es muy caro, no está justificado, no consigue ninguno de los objetivos ni soluciona las necesidades de la ciudad. Hasta aquí ha llegado. Se ha terminado, damos por liquidado Burgos Río». explicó Manso que además recordaba que fue una de las promesas electorales de su formación.

Un proyecto que el concejal de Urbanismo ha recordado ha supuesto un gasto ya a la ciudad, una inversión que cifran en 345.000 euros destinados a la tramitación del proyecto.

Como razones para dejar definitivamente en el cajón Burgos Río, el equipo de gobierno señala que son tanto económicas como técnicas, ya que, según están planteando, según el responsable de Uranismos supondría una remodelación la circulación de la capital con una reducción de carriles en las márgenes del río.

«El proyecto es inviable. La ejecución del proyecto ganador, que hemos estudiado atentamente, supondría un conflicto enorme en materia de tráfico, por la suspensión de carriles, que desde la intersección del puente de la autovía hasta la Milanera».

Según Manso, la propuesta ganadora supondría«un despropósito», con la supresión de varios carriles de circulación, dos carriles en el Puente San Pablo. La eliminación de carriles en el Cid, la Avenida del Arlanzón, en la calle Valladolid, en frente del Empecinado, en Avenida de Palencia.

El concejal responsable de Urbanismo no dudó en calificar como «una completa barbaridad», ya que asegura que supondría intervenir en el cauce del río sin haber hablado con Confederación Hidrográfica del Duero, el único organismo que puede intervenir en el dominio hidráulico. «Cuando se hacen las cosas como las que ha hecho el anterior equipo de gobierno nacen mal, se ejecutan mal y se hacen mal y se obtiene un resultado deplorable».

Según el análisis realizado al proyecto ganador, desde la gerencia de urbanismo se señala que hay actuaciones que no cumplen ninguno de los preceptos necesarios que se deben tener en cuenta cuando se interviene en el río. En este sentido Manso considera que debe ser el anterior equipo de gobierno el que de explicaciones de cómo se pudo dar de paso un proyecto que resulta inviable y negativo para la capital. «Habría que preguntarle al señor De la Rosa por qué siguió adelante con todo esto. Sabiendo que era una de las cosas que hacía el señor Marañón, el 100 por cien fueron fracasos rotundos con un coste económico para la ciudad. Ha supuesto 12 años de trabajo de un burgalés medio para pagar el trabajo de Burgos Río

El equipo de gobierno ha anunciado que la supresión del proyecto no va a suponer que no se va a intervenir en la ribera del río. Manso anunció que hay técnico que conocen el río para mejorar, «se van a realizar acciones puntuales en el río, mejorarlo, más permeable, acciones puntuales, cambiar pasarela, limpiar márgenes. No se necesita Burgos Río para eso. Es un proyecto muy caro».