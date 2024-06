El PSOE acusa a la Junta de «torear» a Burgos y León con la Facultad de Medicina

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La falta de profesionales sanitarios preocupa, y mucho, de cara a la campaña estival. Principalmente en el medio rural, donde el déficit de personal es mucho más acuciante que en las capitales de provincia. Ante esta tesitura, el PSOE apela a la formación como elemento clave para cubrir las plazas vacantes y reforzar las plantillas. Para ello, la creación de una facultad de Medicina tanto en Burgos como en León permitiría revertir una situación que los socialistas consideran «insostenible».

Lo que ocurre, según apuntaba este miércoles el procurador burgalés del PSOE, Jesús puente, es que el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, se limita a «torear» a los rectores de la Universidad de Burgos (UBU) y de León al hilo de esta demanda. Una estrategia compartida, a su juicio, por la titular de Educación, Rocío Lucas, sobre todo a raíz de sus declaraciones este lunes en Burgos.

A Puente le choca que la consejera de Educación dijese «sin despeinarse» que la pelota se encuentra sobre el tejado del Consejo de Universidades cuando «tiene competencias» para convocar la Comisión Académica, con potestad para determinar la viabilidad de crear ambas facultades. Por lo tanto, «no hay excusa» para que la Junta de Castilla y León se escude en que la decisión recae sobre el Gobierno central. En última instancia, ha apostillado, sería la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) la que tendría la última problema «si el problema es técnico».

La reivindicación de la facultad de Medicina en Burgos se incluye en una Proposición No de Ley (PNL) que los socialistas defenderán en el próximo pleno de las Cortes autonómicas. Pero no es la única cuestión. Tal y como ha detallado Puente, el eje central del debate se sustenta en la planificación sanitaria de cara al verano, «en riesgo porque no hay médicos» y fruto de la «improvisación» de Vázquez.

Para la también procuradora socialista Virginia Jiménez, el panorama que se avecina era «previsible» porque la Junta lleva más de dos décadas haciendo «caso omiso» a un problema que se ha ido agravando con los años. En el caso de Miranda de Ebro, la situación es «prácticamente insostenible» al no cubrirse, «ni siquiera en la repesca», ninguna de las 11 plazas de Médico Interno Residente (MIR) disponibles. Algo similar sucede en Aranda de Duero, donde apenas se logró un puesto de 9 vacantes.

«Siguen sin ser conscientes de la importancia de la planificación», esgrimía Jiménez antes de recordar que el hospital Santiago Apóstol carece actualmente de dermatólogo y, además, se tardó meses en cubrir una baja por maternidad en Oncología. Por si fuera poco, ha denunciado la anómala situación que se ha producido en el centro de salud de Miranda Oeste: un único pediatra para 2.471 menores.

Teniendo en cuenta que las plazas en hospitales comarcales y en centros de salud de pequeños municipios son de «difícil cobertura», el PSOE insta al Ejecutivo autonómico a establecer un «mapeo» con el fin de «iniciar una planificación» de recursos. A este respecto, Puente ha indicado que, a día de hoy, entre el 15 y el 20% de las plantillas están cubiertas por técnicos sanitarios, «la mayoría en zonas rurales».

Para paliar este importante déficit de profesionales, los socialistas remarcan en su PNL la necesidad de reforzar la figura del tutor académico aumentando el número de plazas. Al mismo tiempo, reclaman un reparto equitativo porque siempre «se suelen concentrar en hospitales grandes». De esta forma, resultaría mucho más factible incentivar las residencias MIR en los ambulatorios rurales.

Sobre el convenio entre Castilla y León y la sanidad pública vasca (Osakidetza), que al parecer ya está cada vez más cerca, Puente ha reclamado «fechas» concretas y el «alcance» real del acuerdo. «No sabemos dónde están los escollos», reflexionaba tras hacerse eco del «bulo» difundido desde la propia Junta acerca de la supuesta negativa del Gobierno vasco por el hecho de que la Comunidad está en manos del Partido Popular y Vox.

Finalmente, la PNL del PSOE abordará las estancias de media y larga duración en los hospitales para evitar que «el problema fermente». En lo que concierne a Burgos, Puente ha lamentado los conflictos que se producen todos los años con el hospital privado San Juan de Dios debido a las cantidades reclamadas. Por ello, se ha mostrado partidario de consolidar un «sistema público» que garantice este tipo de estancias en el Divino Valles.