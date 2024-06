El Castillo de Burgos estará cerrado al turismo dos veranos más

Publicado por Natalia Escribano Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Castillo de Burgos estará cerrado a las visitas turísticas dos veranos más. La obra de rehabilitación para implantar el nuevo plan turístico y cultural está previsto que acabe el próximo diciembre, pero esa finalización no propiciará todavía la reapertura, puesto que desde el área de Cultura del Ayuntamiento de Burgos tienen que encargar el plan de musealización y decidir cómo se gestionarán las visitas en el futuro.

Así lo ha confirmado el concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso (PP), que ha indicado que queda por lo menos otro año y medio por delante hasta que el Castillo se pueda recuperar como recurso turístico «porque hay que ejecutar toda la dotación cultural».

El popular ha visitado las actuaciones, en manos de la empresa Urcotex, que se acaban de reanudar, tras algo más de cinco meses paradas, una vez que se ha dado el visto bueno al modificado para destinar otros 336.000 euros al proyecto. Esta cantidad supone casi un 15% más sobre el precio en el que se adjudicaron los trabajos, en 2,2 millones de euros, por tanto, se superan los 2,5 millones de euros. Ese 15% de ampliación presupuestaria supone un incremento del plazo de obra también en ese mismo porcentaje y, por tanto, representan cinco meses y medio más hasta finales de año, como se ha indicado al comienzo de esta información.

Manso, que ha acudido con uno de los técnicos de Urbanismo, ha explicado la complejidad del proyecto para recrear mediante una malla metálica el palacio de Alfonso X, que es una de las propuestas más destacadas del proyecto ganador del concurso denominado ‘Castillos en el aire’, diseñada por AU Arquitectos-AJO Taller de arquitectura.

Precisamente, este ha sido el motivo que ha provocado la necesidad de cambiar el proyecto para mejorar, entre otras cuestiones, la cimentación. Mientras tanto, se han ido haciendo pruebas con el material metálico para buscar las mejores soluciones. Como indicaba Antonio Cámara, «es un sistema constructivo que no está estandarizado y que no se ha ejecutado previamente en nuestro entorno y no conocíamos exactamente cómo se va a desarrollar. Cuando empezamos a montarlo en obra fue lo que motivó la necesidad de corregir ciertos aspectos, sobre todo en cuanto al sistema de unión de las mallas para conformar el volumen».

Las obras en el Castillo de Burgos están cogiendo ritmo, tras reanudarse recientemente.©Tomás Alonso

En este mes de junio, la obra «ha cogido ritmo» y está previsto que este verano comience esa instalación de esa malla que será visible desde buena parte de la ciudad. «Se irá viendo un nuevo volumen», indicaba Manso, que señalaba que también se está avanzando en la instalación de dos nuevos pabellones, en los que tendrá protagonismo la madera, igual que en el que estaba ya instalado en el patio de armas.