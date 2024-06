La Sima de los Huesos protagonista de un número monográfico en 'The Anatomical Record'

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Cuatro años hace que el grupo de investigadores que cada verano bajan a la Sima de los Huesos de Atapuerca empezaron a plantear una publicación monográfica sobre el trabajo de los últimos 30 años. En el fondo de la Sierra de Atapuerca hay una colección única por su grado de conservación y singular por el número de restos, los esqueletos completos de unos 29 individuos de la misma especie. Ese día ha llegado. La revista norteamericana 'The Anatomical Record' dedica su número del mes de julio a los cerca de 7.000 fósiles recuperados en la Sima de los Huesos durante más de 40 años de investigación.

La revista de la Sociedad Americana de Anatomía no es puramente paleontológica pero si deja hueco a los hallazgos sobre anatomía de especies extintas. «Teníamos idea de hacer esto desde antes de la pandemia con una recopilación de los trabajos científicos que teníamos dispersos sobre la especie y creo que ha quedado una síntesis muy completa de lo que hemos publicado y algunas novedades muy interesantes», explica el miembro del EIA de la Sima, Ignacio Martínez Mendizábal.

No es el primer monográfico en una revista científica de alto impacto que tiene como protagonista a Miguelón y su tribu. «En el año 97 publicamos un monográfico en Journal of Human Evolutión, que por cierto se agotó, y este, aunque ya hay versiones digitales no sólo está en papel, será muy citado porque es un monográfico histórico en el ámbito de la evolución humana», sostiene Martínez Mendizábal. También era un monográfico necesario. «Llevamos, desde el que sacamos en el 97, 30 años extrayendo fósiles de la Sima y muchas publicaciones que se han ido actualizando».

PRENEANDERTAL. 450.000 años. Sima de los Huesos. Encuentran hasta los restos más pequeños. Se completa casi un esqueleto casi completo de los preneandertales de la Sima. Se han extraído más de 7.000 fósiles entre los que se encuentran 20 cráneos. Javier Trueba - Madrid Scientific Films

Para empezar en el 97 aún se consideraba al grupo de homínidos que habitó la Sierra de Atapuerca hace 430.000 años como Homo heidelbergensis. Esos estudios siguieron adelante y lo que ya generaba dudas a nivel morfológico se confirmaron con los estudios de ADN nuclear y mitocondrial. Ahí se vieron relaciones de parentesco con denisovanos y neandertales que alejaron para siempre a los heidelbergensis de una especie que en todo este monográfico aun sigue sin nombre. Se nombran como una especie de preneandertales.

Entre los cerca de 7.000 fósiles extraídos del fondo de la sierra de Atapuerca hay muchos huesos postcraneales. Y esa información es la gran novedad de este monográfico sobre la Sima de los Huesos son los estudios postcraneales por la singularidad de estos restos que permiten inferir estudios que van desde tamaños corporales, movimiento o crecimiento y adolescencia. «Lo que más llama la atención son los estudios del esqueleto postcraneal, todo lo de cuello para abajo es algo muy nuevo y aventuro que será citadísimo porque es que no hay mucho más en el registro», confirma el investigador de la Universidad de Alcalá de Henares.

Del editorial de los responsables de la revista y del neurólogo José Luis Trejo, representante de la revista en España, introducen los artículos sobre la historia de la Sima de los Huesos, la fauna, el análisis tafonómico y forense de los esqueletos encontrados, estudios sobre los cráneos, los dientes, las mandíbulas y su naturaleza neandertal, los estudio sobre el oíd, la sutura de diferentes partes del cráneo. Además se plantean estudios sobre la columna cervical, el toras y la espina dorsal, cintura pectoral de adultos y adolescentes, estudios sobre el húmero y el antebrazo así como el dimorfismo sexual a través del fémur y estudios sobre la tibia y los huesos tarsales, metatarsales y falanges del pie de los ejemplares de la especie que encontró en la Sima de los Huesos su descanso final.

El firma del monográfico está encavezada por Juan Luis Arsuaga, Ignacio Martínez Medizabal, Rolf Quam, José Miguel Carretero (Laboratorio Evolución Humana de la Universidad de Burgos) y Carlos Lorenzo.