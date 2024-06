Los fósiles de dinosaurios «no están protegidos con eficacia en esta comunidad autónoma»

Imagen de las momias que se han trasladado a otro almacén municipal pero no tienen hueco en el Museo de Dinosaruios que se queda pequeño. ECB

La Ley de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, que se aprobó el pasado viernes en las Cortes de Castilla y León con los votos a favor del Partido Popular y Vox y la abstención del resto de grupos, genera una gran preocupación en la comarca de Salas de los Infantes. Sus fósiles paleontológicos, los gigantes de la Demanda con cinco especies descritas (holotipos) en los cerca de 200 yacimientos quedan «desprotegidos». La alcaldesa de la localidad, Ada Marcos, sostiene que es «una preocupación porque, ahora mismo, ninguna ley va a proteger los hallazgos que vayamos encontrando».

Para el responsable del Museo de Dinosaurios de Salas, Fidel Torcida, «este es un camino iniciado del que quizás lamentemos las consecuencias dentro de unos años», advirtió. Para el colectivo paleontológico que desde hace 20 años pelea por una explotación científica, investigadora, divulgativa y museística de la riqueza paleontológica de la zona ha sido un mazazo. Esta ley excluye todo el patrimonio extraíble no antrópico, es decir, que no esté relacionado con la evolución humana.

Desde Cultura se deriva todo este material (los dinosaurios de Salas, el carbonífero del norte de León, las crucianas del fondo marino de Peña Francia, las tortugas cenozoicas de Salamanca con registros únicos de tortugas y lagartos de Zamora) a la Ley de Patrimonio Natural. «Esa legislación es insuficiente, no tienen experiencia, porque el histórico se ha llevado en Cultura, y, desde nuestro punto de vista estos fósiles no están protegidos con eficacia en esta comunidad autónoma». En el resto de autonomías, desde Aragón y Asturias a Madrid y Castilla La Mancha este patrimonio se lleva desde Cultura.

Se ha intentado cambiar durante los dos años de una ley que arranco con Ciudadanos y Vox ha terminado de materializar. Se ha buscado dejar una puerta abierta para poder reintroducir este material en Cultura en el futuro. No ha sido posible. «Presentamos alegaciones en su momento en el proceso de transparencia on line que hicieron en la Junta, nos hemos entrevistado con partidos políticos, con el director de Patrimonio pero vimos que no había intención de cambiar nada», lamenta.

Para la alcaldesa el problema es que «no había ninguna sensibilidad con esta circunstancia y en Patrimonio no tenían especialistas que pudieran entender lo que cualquiera ve obvio que esto es patrimonio cultural». Remarcó que para la institución ahora es «una triste sorpresa» .