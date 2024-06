Ana Laguna y su reencuentro con los bailarines de Burgos

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Cercanía, franqueza y claridad. Es lo que en estos días traslada la bailarina internacional Ana Laguna a los estudiantes que apuran los últimos días de clase en la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León a la que da nombre. Un poco tímidos a la hora de preguntar, pero que en colaboración con el equipo docente y con la cercanía de quien conocen por lo que ven en vídeos, en internet y en libros y por dar nombre a su escuela, acaban soltándose.

En la mañana el encuentro fue con los más mayores. Los alumnos de 6º se enfrentan al abismo de no volver a la escuela que han pisado prácticamente cada día durante los 10 años de formación y las dudas de seguir adelante o dejarlo estar les inundan. «Dar el paso, atreveros a hacer audiciones, no tengáis miedo, igual no entras en la compañía, es lo más probable, pero vas a aprender qué es para la próxima e igual ese día no das el perfil que buscan pero si otro que puedan necesitar en un futuro y te llaman cuando ya no lo esperas. No dejéis de intentarlo», alentaba a un grupo atento a sus palabras.

La técnica, el volverlo a intentar, las puntas o el neoclásico, el contemporáneo o el clásico... «En mis inicios era clásico puro, pero vi la compañía de Cullberg Ballet y descubrí el contemporáneo algo que no había visto nunca a nivel artístico, dramático, algo más cercano y me fascinó pero el clásico y el contemporáneo están indisolublemente unidos entre sí», apuntó.

El objetivo del encuentro es también retomar el contacto directo con la bailarina maña que es un referente, sigue en activo, de la escena contemporánea europea. Los proyectos acumulados por la pandemia le han impedido volver antes a Burgos. Sus anécdotas se salpican de los grandes nombres de la danza Nureyev, Barishnikov y su pareja y coreógrafo Mats Ek. Se marchó en los 60 a Suecia, sin hablar ni sueco, ni inglés y con todas las dudas del mundo. Por eso animaba a los alumnos que están a punto de terminar con la intención de seguir intentándolo.

Los alumnos de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León en Burgos tuvieron una maestra especial, Ana Laguna.©Tomas Alonso

«Sobre el escenario no se trata de ser mejor que nadie, aprendes de los compañeros, más bien se trata de dar nuestra mejor versión, disfrutar la danza, cuanta más técnica más libertad tenéis sobre el escenario, y tener en cuenta que tenéis un futuro delante de vosotros que está por realizarse», puntualizó.

En la colaboración con la Escuela también se aborda en estos días. Su contacto con grandes de la danza como la Ópera de París, en Estocolmo y en escuelas europeas «nos permitirá tener una visión más amplia del trabajo de las compañías europeas y, por otro lado, motivar al alumnado», explican desde el centro burgalés. Laguna, que vio la escuela con Juan Carlos Santamaría cuando aún estaban hormigonando los cimientos, reconoce emocionada que «ha evolucionado todo tanto, los alumnos se les ve con tantas ganas en el escenario y estoy feliz». Recuerda la llamada de Santamaría, «vamos a montar una escuela, vas a ser la madrina me dijo, pero eso qué tengo que hacer no sabía, y he venido varias veces a Burgos, me encanta ver cómo está creciendo y me gusta lo que veo me hace muy feliz». Desde entonces había venido a Burgos en 2015, en 2018... Ahora remota los encuentros periódicos que su agenda de trabajo, aún activa, le permite. «Me encanta venir, cuando uno adquiere enseñanzas y vivencias, por qué guardarlas para mí, me encanta compartirlo con los futuros bailarines y bailarinas», comenta.