El bipartido da luz verde a la prolongación de bulevar

Publicado por Fuencisla Criado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno Local aprobó el proyecto de urbanización, revisado y adaptado del tramo IV del Bulevar. «Se trata de un proyecto nuevo de este equipo de gobierno», aseguró Andrea Ballesteros, portavoz del equipo de Gobierno.

La intervención prevista supondrá la prolongación del corredor urbano desde los terrenos de la CLH hasta su entronque con la N-120. Por tanto, se inician los trámites para la licitación, con lo que la previsión es que la obra pueda comenzar «a finales del presente 2024».

Se pone en marcha una de las propuestas que la alcaldesa Cristina Ayala, que ya había señalado como «uno de los proyectos prioritarios de esta legislatura». Una medida que busca mejorar esta zona de la capital y liberar el exceso de tráfico de vehículos en la calle Arlés

Una idea que ya planteó el exalcalde Javier Lacalle en el año 2020. La conexión en línea recta para conectar la esquina de la antigua CLH con la barriada del Pilar, cerca de 850 metros. En una zona donde no es necesaria la expropiación de los terrenos. En este sentido, recientemente el concejal de Urbanismo según adelantó, el concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, señaló que esta modificación supondría la realización de una rotonda en la zona de los antiguos depósitos cuando se amplíe el bulevar.

Proyecto Gamonal

Por otro lado, la junta de Gobierno aprobó el pago del proyecto de remodelación de la calle Vitoria, en los tramos comprendidos desde la Avenida de la Constitución Española, Avenida de los Derechos Humanos, incluyendo Santa Bárbara. Un proyecto puesto en marcha por el anterior Equipo de Gobierno formado por PSOE y Ciudadanos, que fue adjudicado en febrero de 2023 al estudio de Ingeniería Civil EIC.

La portavoz Andrea Ballesteros no dudó en remarcar que es un proyecto «que no resuelve ningún problema en Gamonal, porque se trata de simplemente de una actuación cosmética». Ya que según el equipo de gobierno, la propuesta que salió adelante cuando Daniel de la Rosa no soluciona los problemas del barrio, que según los populares es «principalmente es la falta de aparcamiento». Ballesteros recordó que la propuesta aprobada por los socialistas contaba con un presupuesto base de licitación de 13.613.683 euros, y contaba con un plazo de ejecución de 24 meses.

Una obra que, según Ballesteros, el área de Urbanismo, valorará más adelante si se desarrolla por completo o en alguno de sus apartados. «Lo único que se interviene es el ancho de calzadas, aceras, remodelación de intersecciones. Consideramos que no da soluciones a los problemas reales del barrio».

Derribo del Mercado Norte

Por último, también se ha aprobado el proyecto de demolición del Mercado Norte, con un actualizado de precios, sobre el proyecto inicial se supone un encarecimiento de 150.000 euros. En global se invertirán 740.242 euros en este derribo, que se espera se inicie en el trimestre final de este año y se prolongue a lo largo de 4 meses.