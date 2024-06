Patrimonio Nacional desahucia a la peña Fajas de Huelgas y retiene sus bienes

Publicado por Natalia Escribano Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Desahuciados y desposeídos. Así se encuentran los integrantes de la peña Fajas de Huelgas después de que Patrimonio Nacional ejecutara el lanzamiento judicial del desahucio del local que tenían arrendado, entre las calles Bernardino Obregón y Alfonso VIII, por incumplimiento de las condiciones del contrato de alquiler.

Los peñistas asumen que durante los últimos años se han hecho mal ciertas cosas y abordarán el pago de la cantidad de 13.060,57 euros que ha establecido en un Auto el juzgado de Primera Instancia número 6 de Burgos.

Sin embargo, reclaman a la Dirección de Inmuebles de Patrimonio Nacional, representada por Francisco Javier García-Gallardo Gil-Fournier, la devolución de los enseres que guardaban en su local: ollas, parrillas, estandartes, trofeos y fotografías de los 40 años de historia que tiene esta sociedad, entre otras cuestiones de valor sentimental.

La situación se ha enquistado de tal manera, como explica la secretaria de la peña, María Jesús Martínez, que llevan un rosario de peticiones realizadas a Patrimonio Nacional para poder acceder a sus pertenencias, en el inmueble en el que hace años estaba el antiguo Centro Cívico de Huelgas.

Entre sus bienes se encuentran las ollas y parrillas con las que trabajan en eventos como la fiesta de San Antonio, en el barrio de Huelgas, o en El Parral. Este es su medio de vida y con el que recaudan fondos para la actividad de la peña y para abordar el pago de la deuda contraída, como explica Martínez, que subraya que están en una situación «desesperada» por la respuesta que les transmite la Dirección de Inmuebles.

«Conforme se indica en el acta de lanzamiento, los bienes depositados en el local se consideraban abandonados y, por tanto, Patrimonio Nacional en representación del Real Patronato de las Huelgas, puede determinar qué hacer con ellos sin ningún tipo de limitación», se indica en un resumen de costes-gastos-deudas con fecha de 16 de enero que remiten desde Madrid a la peña.

Aquí no acaba la contestación. No solo se dan por perdidos sus enseres, sino que se eleva la deuda a pagar hasta los 17.321,61 euros porque les imputa la limpieza general, la retirada de enseres y la gestión de los residuos. Patrimonio Nacional asegura que la totalidad de esos trabajos, «se han presupuestado por parte de la empresa adjudicataria en 7.561, 92 euros, con impuestos incluidos».

En este punto, del conflicto por impago del alquiler, en el que los miembros de esta sociedad sin ánimo de lucro se rebelan. En el documento emitido por el organismo, piden a la secretaria de la peña que firme su conformidad con la deuda reclamada los 17.321,61 euros, en lugar de los 13.060 que se reconocen en los juzgados. «No vamos a reconocer ese incremento y no entiendo la inquina a la que se ha llegado», asegura esta socia, que añade que todo lo que había en el local «es nuestra vida de 40 años».

En otras conversaciones a través de whatsapp con el titular de Inmuebles, les ha indicado que si firman este último documento, esa carta de pago y asunción de la nueva cantidad, les devolverá sus posesiones, pero Martínez no entiende que Patrimonio Nacional eleve la deuda casi 6.000 euros por encima de lo que reconoce el juzgado y les quiera cobrar por sus bienes o por tirarlos. «Sé por los guardas que nuestras cosas ya no están allí, no sabemos qué han hecho con ellas», afirma la peñista y socia fundadora, que han enviado su carta de pago para mostrar su disposición de abonar los 13.067 euros. Además, asegura que para mostrar su buena fe han pagado ya algo más de 4.000 euros.

Sede de la peña Fajas de Huelgas entre la calle Bernardino Obregón y Alfonso VIII.SANTI OTERO

De prestado al Parral

Fajas de Huelgas estuvo presente en la fiesta de El Parral, el pasado 7 de junio en La Quinta, pero no pudieron trabajar con sus aperos de cocina. Los Blusas del Metal les prestaron el material para poder hacer caja con la venta de pinchos y bebidas, precisamente, ese dinero con el que irán abonando la cantidad que les queda pendiente. Así, indica María Jesús Martínez, que tienen «hipotecadas» las recaudaciones que puedan realizar en este tipo de festejos para pagar a Patrimonio Nacional.

El lanzamiento judicial se produjo con fecha 26 de julio de 2023 por impagos de arrendamiento que se remontan a abril de 2020. Desde la peña explican que durante la pandemia se pusieron en contacto con el organismo para solicitar la condonación de la deuda por los meses de alquiler en los que la población estuvo confinada. Aquella petición nunca fue respondida, por lo que esos meses se sumaron a la factura contraída.

Desde la sociedad tienen quejas con respecto a la gestión de las notificaciones que se realizaron desde Patrimonio Nacional para reclamar el pago del alquiler antes de acudir a la justicia, ya que, según su versión, no se pusieron en contacto telefónico con la persona que figura en el contrato y acabaron con una comunicación únicamente a través de tablón de anuncios del juzgado.

Este asunto fue considerado por el organismo y por el juzgado como que la peña estaba «en rebeldía». «No se personó ningún representante en el momento del lanzamiento por lo que hubo que proceder al descerrajado y sustitución de todas las cerraduras existentes a fin de recuperar plenamente todo el dominio de ese bien inmueble», se indica en la comunicación que enviaron posteriormente a la secretaria de la peña.

El contrato de arrendamiento que tenía esta peña, que ahora busca otro local, contemplaba, además del pago mensual de entre 297 y 311 euros más IVA, el pago de los impuestos municipales como el Impuesto de Bienes Inmuebles y las basuras.