El PSOE exige a Vox devolver la Guía Afectivo Sexual al área de Educación

La concejal del PSOE, Estrella Paredes, ha reclamado que la Guía de Educación Afectivo Sexual que el Ayuntamiento de Burgos editó en marzo de 2021 vuelva a ser accesible en formato digital desde el área de Educación del Ayuntamiento de Burgos. Denuncia que desde hace semanas el recurso didáctico no está disponible en la plataforma digital de la Gerencia Municipal de Cultura, en el área de 'La ciudad también enseña' del Ayuntamiento de Burgos. La guía existe pero «no está en mujer y sí, es cierto, está en la web de Servicios Sociales como dijo la alcaldesa Cristina Ayala, pero escondida, en el área de noticias y con otras guías de la gerencia de Servicios Sociales», denunció la edil.

En la rueda de prensa en la que afeó el tuit de la Alcaldesa en la que animaba a piropear a la corte de reinas infantiles y mayores de las Fiestas de Burgos, Estrella Paredes afeó que Vox retirara el acceso de esta guía desde el área de educación activa para el acceso de familias y adolescentes. Ideada por las psicólogas infantiles y expertas en violencia de género como Itziar Fernández y Pepa Olmo, que «han colaborado con publicaciones y talleres de la Junta de Castilla y León», es una publicación de «lenguaje accesible y visual más cercano de lo habitual» que trata las relaciones afectivas, afectivas-sexuales, los cambios corporales, la salud sexual y reproductiva. «Pretendía ser una herramienta para educadoras pero, sobretodo, para familias porque no siempre es fácil abordar ese momento de hablar con los hijos o hijas de este tema». Defendió su utilidad y recordó que un mes después de su presentación «Vox, en concreto el señor Fernando Martínez Acitores, ya solicitaba su retirada y ponía en duda si el Ayuntamiento era competente».

Recuerda Paredes que las cifras de los centros estatates sobre salud sexual y enfermedades de transmisión sexual en aumento reflejan la necesidad de estos recursos y lamenta que «no sean visibles y accesibles ». Recuerda como en el último pleno la alcaldesa recordó que «jamás volverá a Cultura». Para Estrella Paredes es curioso que «este programa es el único que ha querido retirar la señora Alegría de los recursos culturales ella no habla pero sí la alcaldesa que se muestra rotunda». Para la edil del PSOE esto es ejemplo de que «o quieren enmendar alguna de las afrentas con las que han tenido que lidiar estas semanas o, simplemente, es que este PP de ahora y VOx va a resultar que son lo mismo»

Nuevo retraso del Botón de pánico

En cuanto a la puesta en marcha del Botón del Pánico que el equipo de Gobierno había anunciado para las fiestas de San Pedro y San Balo, vuelve a retrasarse. La concejal del PSOE explica que los argumentos como problemas de comunicación con la empresa y un informe de Policía Local con problemas de localización concreta no son suficientes para retener por más tiempo la entrega del Botón del Pánico a las 13 solicitantes. «Estos problemas de localización son los mismos que puede tener cualquier aplicación por falta de cobertura». Denuncia también que «no se nos ha explicado qué problemas concretos son los que tiene la Policía ya que los informes empezaron a llegar en marzo de 2024».

En la reunión del Consejo de Igualdad celebrada el pasado jueves este es uno de los asuntos abordados por las entidades representadas en este organismo sobre el que «la concejala Ballesteros respondía con dudas, tibieza y ambigüedad que no es otra cosa que falta de interés por sacar el contrato adelante esperando que caiga en el olvido». Señaló la edil del PSOE que si están esperando a que caduque la entrega «sepan que no porque la empresa nos ha asegurado que el año de vigencia empieza a contar cuando se entreguen los botones y eso no ha sucedido aún».

Respecto al gasto en promoción de la igualdad y la lucha contra la violencia de género con cargo a las aportaciones del Pacto de Estado, reconoció que se había remitido la información aunque «el informe estaba incompleto». Reconoció que se informa de solicitar a intervención destinar los 22.500 euros restantes no gastados a la parte que no financia la Casa de Acogida de la Mujer. No se negó a este fin pero sí recomendó al equipo de Gobierno que «deberían plantearse si les sobra tanto dinero, que hagan muchas más cosas por la promoción de la igualdad que no han hecho porque sólo se ha conocido la campaña de prostitución de junio».