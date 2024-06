El botón del pánico sigue sin encenderse

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El botón del pánico es una aplicación del Ayuntamiento de Burgos que aporta seguridad y rapidez de acción de Policía Local ante una situación crítica de una mujer en riesgo de sufrir una agresión física, psicológica o sexual, sigue inactivo. Servicios Sociales es la entidad que aprueba el perfil de las usuarias que pueden activar la aplicación de seguimiento que la conecta directamente con agentes de policía. La Policía Local es quien activa esa aplicación y gestiona las posibles incidencias.

«Sabemos que se han solicitado 13, únicamente sería poner la aplicación en el móvil, enseñar a la persona a manejarlo pero, aunque nos dijeron que se repartía el 3 de junio, seguimos esperando», reclamó la concejal del PSOE, Estrella Paredes. Recuerda que en su etapa al frente de la concejalía de Mujer e Igualdad se había gestionado todo el contrato. «Estaba todo hecho, lo único que tenían que hacer era repartir ese botón y en todo este tiempo no han hecho nada».

Para la edil socialista todo obedece a que «el concejal de Policía Local, Ignacio Peña, y la concejal de Servicios Sociales, Andrea Ballesteros, no son capaces de ponerse de acuerdo». El Botón del Pánico es una iniciativa que partía como prueba con un año de vigencia, que ya habría expirado si se toma en cuenta la aprobación de este servicio. Pero ese botón sigue apagado. «El equipo de Gobierno ha estado plegado a lo que Vox le pide y esa es la razón por la que este botón no ha salido», concluye Paredes.

Punto violeta y las facturas de gastos

Para la edil del PSOE la situación viene dada por que «una dejadez, una falta de respeto constante a las políticas de igualdad». En ese sentido remite a la ausencia de un Punto Violeta de atención víctimas de agresiones sexuales en el Parral celebrado en la Quinta. Se trata de un servicio de atención a víctimas de agresiones sexuales que se solicita a través del Consejo de Igualdad, una comisión con asociaciones que trabajan en este ámbito y que «llevan desde febrero solicitando que se estableciera un punto violeta en las fiestas».

Rememora Paredes que hubo «solicitudes continuas hasta que el 16 de mayo se supo que no estaba organizado esto y de ahí ha venido esta descoordinación y caos porque no había tiempo para iniciar el proceso de formación de las personas que asistían el punto violeta». La solución pasó por solicitar a las asociaciones personal, que se entiende que tienen formación en el asunto, pero «las entidades tenían sus agendas hechas y la solución se buscó en el último momento y el día 5 se recibió un correo en el que se afirmaba que no iba a ser posible ponerlo». Por ello no entiende porque «la señora Álvarez dice que iba a haber un punto violeta».

Para la edil del PSOE esta situación viene dada por «la falta de importancia que dan al asunto, no hacen más que minimizar las necesidades de la mujer, invisibilizar todo esto es discriminar las necesidades de las mujeres que es a lo que se dedican en este gobierno». Estrella Paredes recuerda que el Punto Violeta se puso en marcha en 2022 pero que en «2023 no se llevó a cabo porque no se solicitó». Remarca que es un servicio necesario y acude a las cifras del Informe Trimestral del Ministerio del Interior que refleja que los delitos sexuales se han incrementado en un 130%.

Como trasfondo de la polémica del Punto Violeta, la concejal del PSOE vuelve a reclamar un informe de las facturas y gastos de las acciones contra la violencia de género que se financian desde el Pacto Nacional contra la Violencia de Género que son cantidades que el Estado destina a todos los ayuntamientos del país para llevar a cabo acciones de información, sensibilización y formación respecto a la violencia de género. 90.514 euros se concedieron en el programa de 2023.

«Llevamos tiempo pidiendo la factura de gastos del Pacto de Estado que tienen que aplicar a información educación y asistencia, no nos han pasado información pero sólo hemos visto la campaña Truco o Trato con 12.000 euros», señaló Paredes. Criticó esta campaña por estar «vacía de contenido», porque «solo es un cartel, cuando accedes al QR te lleva a un cartel sin un número de teléfono o una dirección a la que acudir eso s fundamental porque la información debe estar disponible »