Ponen en marcha en Burgos una unidad para aprender a convivir con el dolor

Aprender a convivir con el dolor. Ese que nunca se va. Ese dolor que llega a ser incapacitante físicamente y agotador psicológicamente. Este es el objetivo de la Unidad de Afrontamiento del Dolor Crónico que se ha puesto en marcha en el servicio de Atención Primaria de Burgos. La unidad ya ha atendido a 260 pacientes en la unidad radicada en el Centro de Salud Las Torres. Está previsto su traslado al Centro de Salud de las Huelgas una vez que se finalicen las obras de ampliación, que incluyen servicios de rehabilitación. En Burgos existen ahora mismo tres grupos activos: uno de 15 pacientes con fibromialgia y otros dos grupos de 17 pacientes al dolor musculatorio crónico.

«Se trata de educar a los pacientes dentro de la neurociencia del dolor, hacerles comprender cuál es y por qué se produce ese dolor y darles herramientas para que puedan mantener su movilidad y sobreponerse», señaló el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, quien realizó una visita a uno de estos grupos de afrontamiento del dolor crónico. Señaló que este servicio se puso en funcionamiento en Valladolid y se ha aplicado a Burgos y Palencia y se extenderá a Ávila a partir del 9 de septiembre. Un programa en el que la región ha sido pionera ya que se ha implantado en la sanidad del País Vasco, Castilla La Macha, Extremadura y se han interesado en Galicia y en otros países como Uruguay y Brasil.

Una de las beneficiarias de este programa es Charo Carcedo a quien el dolor le consumía sus fuerzas, sus movimientos. «Es una cadena en la que continuamente te encuentras mal, tomas pastillas, no se va, y no ves una salida porque tienes miedo a moverte o a tener tal postura que te vaya a sentar mal». Una vez que se unió a uno de los tres grupos activos de la Unidad de Afrontamiento del Dolor Crónico de Atención Primaria de Burgos, aprendió a convivir con ese malestar recurrente que le impedía moverse. «Yo recomiendo a todo el que se encuentre mal, que no vea un progreso, del tipo que sea, que venga, yo llevo tres meses y hemos hecho terapia y actividades físicas y hay cosas que antes no hacía que ahora ya puedo y llego a casa y estoy más vital, hago cosas que había que hacer por el miedo a que me iba a doler», explica.

El servicio cuenta con tres fisioterapeutas destinados a este programa, un médico de familia que colabora con la unidad y personal de apoyo administrativo para la gestión de las citas. «Hoy por hoy esta unidad presta servicio a las zonas básicas de salud de la capital, Burgos Rural Norte y Burgos Rural sur», señaló el consejero quien manifestó la intención de llevar este programa al resto de la provincia. «Hay que extenderlo es un derecho, pero llevarlo al mundo rural en una provincia con tanta extensión y dispersión requiere un equipo muy grado que hay que ir desarrollando poco a poco».