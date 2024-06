«Represento los derechos que me quitaron, aunque ya los he recuperado»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

A Indira Martínez le negaron el derecho a recibir una educación inclusiva. En vez de rendirse, alzó la voz. El pasado mes de abril, esta joven vitoriana de 17 años fue galardonada con el Premio Mundial del Síndrome de Down en la sede de la ONU, en Nueva York. Lo cuenta como si nada. Prefiere hablar de todo lo que queda por hacer. El martes, en Burgos, llevó a cabo una representación teatral en el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias (CREER). Estuvo, como ella mismo dice, «representando los derechos que me quitaron, pero no para que me los devuelvan porque ya los he recuperado». Lo hizo por todas aquellas personas que sortean obstáculos a diario. Y seguirá haciéndolo mientras se forma en el Instituto Europa.

Indira es una de las protagonistas de Educación inclusiva. Quererla es crearla. El título de este documental, obra de la guionista Cecilia Barriga y proyectado este miércoles en el CREER, lo dice todo. Cada uno de sus testimonios vale oro. Permite «ampliar la mirada para ver otras realidades», explica Noemí Preciado, madre de Indira, antes de abordar la razón de ser de esta cinta. «Desde la escuela ya estamos diferenciando, pensando que hay personas que son superiores a otras. Ese es el mensaje que están recibiendo los futuros adultos», reflexiona. A continuación, toma a su hija como ejemplo para destacar el «poder transformador» de la diversidad funcional.

Misma filosofía la de Sacha Novalbos, asistente personal de Raúl Aguirre, quien padece discapacidad intelectual. En su DNI pone María porque a su madre no le permitieron registrarla con ese nombre, pero así se quedó. Esa fue la «primera lucha». Ahora, defiende a viva voz que «con inclusión la vida sería muchísimo mejor». Para todo el mundo, sin excepción.

«Si no llego a estar con Raúl, no hubiese aprendido nada». De nada vale la formación si no se pone en práctica como es debido. Lo fundamental, insiste Sacha, es «conocer a la persona», aprender a «tener más paciencia» y ponerse en la piel del otro en todo momento.

Indira, Noemí y Sacha saben que plantar cara al capacitismo es una «carrera de fondo». «Vamos a tener que seguir sorteando obstáculos que no deberían existir», advierte Noemí. Lo único que espera es que su hija pueda «decidir su propia vida, que sea ella la que tome sus decisiones».

Aparte de la proyección de Educación inclusiva. Quererla es crearla, parte del elenco de la cinta celebró su propio Encuentro de Identidades Poco Frecuentes para visibilizar la inclusión a todos los niveles. Por ahí se dejó caer Dabiz Riaño, científico y activista mirandés con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) desde hace más de una década. Fiel a su impronta reivindicativa, recuerda que el CREER se encuentra «prácticamente cerrado» en verano. Al mismo tiempo, plantea la posibilidad de que se organice un «campamento diverso o inclusivo, como se quiera llamar», en el que cualquiera tenga cabida. A Indira le encanta la idea y, ya de paso, sugiere que se promuevan actividades deportivas.