Los vehículos de basuras de Burgos se quedan sin acabar sus rutas por falta de combustible

El grupo municipal socialista ha denunciado los problemas para repostar que tiene la flota del servicio de recogida de basuras, Urbaser, en particular los vehículos que utilizan Gas Natural Comprido (GNC) por el retraso en la puesta en marcha de la gasinera en sus instalaciones de Villalonquéjar.

La situación más grave hasta ahora se vivió durante el turno de la madrugada del miércoles al jueves y en la mañana de este jueves porque la estación donde repostan de manera habitual, una gasolinera en las cercanías de Rubena, se estropeó durante varias horas a causa de la fuerte tormenta caída en la capital en la tarde del miércoles.

Así, lo ha explicado el viceportavoz socialista, Josué Temiño, que ha señalado que se vieron afectadas, prácticamente, todas las rutas de recogida de contenedores. Los conductores de los vehículos, ante la falta de suministro de GNC, tuvieron que regresar a la base, en el polígono de Villalonquéjar, ante la posibilidad de quedarse ‘tirados’ y sin combustible. Además, en la mañana del jueves, el turno que comenzaba a trabajar a las 6.00 no ha podido coger los vehículos hasta las 9.00, cuando les han autorizado a repostar en la gasinera de las cocheras de autobuses municipales, en la carretera de Poza. «¿Quién está al volante?», se pregunta Temiño, que no entiende que desde el equipo de Gobierno no se haya facilitado con anterioridad la posibilidad de llenar los depósitos en las instalaciones de autobuses.