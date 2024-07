El PSOE teme que el bipartito va a dejar "en un cajón" la mejora de la calle Vitoria

Publicado por Laura Briones Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Si bien el PSOE apoyaba la reordenación del entorno de la Facultad de Económicas y la prolongación del bulevar por la calle Arlés, al mantenerse el diseño ideado por Herzog y De Meuron, mostraba su total rechazo a lo que, intuyen, tiene pensado hacer el bipartito de PP y Vox con el proyecto de renovación de la calle Vitoria esbozado durante el mandato pasado.

El socialista Daniel Garabito -que, de hecho, lideró la ronda de reuniones con los distintos agentes sociales, en pro de un consenso más que necesario para intervenir en este punto, dados los antecedentes- auguraba que el actual equipo de Gobierno lo va "dejar en el cajón". "Ojalá me equivoque, pero me temo que los vecinos de Gamonal no lo van a ver, al menos hasta que el PSOE vuelva a comandar esta ciudad", lamentó.

Llamaba, no obstante, a reconsiderar su postura a los actuales responsables y recordaba que "se trata del proyecto elegido por el barrio". Así se lo trasladaron sus vecinos por distintas vías, decantando la balanza de entre todas las intervenciones propuestas por la más conservadora, enfocada sobre todo en una renovación estética, en detrimento de una transformación más profunda.

"Llegamos a ese convencimiento tras más de un año de encuentros. Para nosotros era una prioridad, pero está claro que para PP y Vox no lo es, porque aunque nos hubiera gustado dejarlo aprobado antes de culminar el anterior mandato, quedaron pendientes unos flecos que han solventado un año más tarde", criticaba.

A juicio de Garabito, no deja de ser "curioso" que vayan a ignorar esta actuación, tal y como él pronostica, "pero quieran impulsar un aparcamiento en altura que nadie ha pedido, donde no es estrictamente necesario y generando un profundo malestar en el barrio", apostillaba.