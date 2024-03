El PSOE considera «un disparate urbanístico» levantar edificios de aparcamiento en plena calle

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Perplejo. Así se mostraba el edil del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos, Daniel Garabito, sobre la última modificación del Plan General de Ordenación urbana (PGOU) de la ciudad. Considera «un disparate urbanístico» porque la norma que permite utilizar parcelas dotacionales «presentes y futuras» para levantar edificios de aparcamientos incluye la red viaria.

«Esta modificación también habilita la posibilidad de construir edificios de aparcamientos en el sistema viario, en la calle... Pongamos en medio de la Avenida de la Paz, a construir un edificio en altura de aparcamientos», lamentó Garabito. Y considera que esta norma sólo persigue dar sustento legal a la edificación de un parking en altura en la calle María Amigo para solucionar el problema de aparcamiento en Gamonal. «Estamos de acuerdo en que es un barrio que necesita dotaciones, espacios de calidad, hay problemas de aparcamiento... pero la zona de María Amigo, un espacio amplio con parque, dotaciones, con sus garajes, ahí plante un edificio para coches nos deja perplejos», insistió.

Sobre la modificación, criticó el planteamiento generalista de que hay un «déficit histórico de todo el término municipal de plazas de aparcamiento ¿por qué no matiza?, ¿por qué no dice en los sitios donde sí hay un problema». Señaló que en María Amigo no lo hay. «Quisimos plantear un parking subterráneo en esa zona, pero esta zona en concreto no tenía un déficit importante de plazas como sí lo tienen otras zonas de Gamonal», señaló.

Insiste que el cambio de norma abre una espita que podría dar al traste con el planteamiento urbanístico de la ciudad. «Nos preocupa muchísimo la herramienta que constituye esta modificación, ahora el equipo de Gobierno puede hacer determinadas actuaciones con ella como en el Bulevar, que los urbanistas reservan una zona para colegio o guardería y ahora vamos a plantar otro edificio en altura». Solicitó que «alguien ponga orden en todo esto porque creemos que es un error».

«Volvemos a dar el protagonismo al coche »

Para el edil socialista, antiguo responsable de Urbanismo, estas actuaciones en conjunto «dibujan una política muy errática, estamos volviendo a dar todo el protagonismo al coche en contra de las políticas europeas». Reflejaba en su exposición ante los medios una serie de decisiones que le hacen indicar que «estamos volviendo a dar prioridad al vehículo privado».

Entre los hitos en los que él ha detectado este camino está la anulación del carril bici en Derechos Humanos; el dejar en el fondo del cajón el proyecto de las nuevas cocheras de los autobuses municipales; la paralización de la actuación en Fernán González; la peatonalización de la calle Santander «sin demanda social, si es la única que quedó sin peatonalizar en el centro por algo será»; frente al concurso de ideas para renaturalizar el entorno del río Arlanzón «anteponemos un plan de aparcamientos».

Sobre el Silo «hubo acción y mucha frustración»

El concejal del PSOE, Daniel Garabito, contestó gráficamente a la crítica que minutos antes había vertido su sucesor al frente de Urbanismo, Juan Manuel Manso. Calificaba de inacción la actitud del equipo de Gobierno de Daniel de la Rosa ante la Junta de Castilla y León para lograr la cesión de la parcela que permitirá crear un parking en la campa del Silo. Garabito apuntó que «no había nadie al otro lado del teléfono». Añadió que «Acción hubo, y también mucha frustración al comprobar el grado de obstrucción que nos encontramos con el interlocutor con quien siempre fuimos leales».

Según el relato de las gestiones para obtener la parcela que permitiera levantar el aparcamiento que estaban diseñando para solventar la reducción de plazas que generaba la urbanización, se intentaron varios contactos sin éxito. Se realizaron consultas telefónicas desde el personal funcionario del Ayuntamiento, llamó el concejal y al solicitar la persona responsable o la consejería «no decía quién estaba trabajando en esto». Se hicieron requerimientos desde alcaldía en varias ocasiones». No hubo respuesta, asegura Garabito.