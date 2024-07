Paralización en Servicios Sociales. El PSOE hace lista de asuntos pendientes a PP-Vox

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El consejo de la Gerencia de Servicios Sociales correspondiente no se ha celebrado. La concejal del PSOE, Sonia Rodríguez, explica que «ante nuestra cuestión por no haber convocatoria nos dicen que no pueden informar porque no hay asuntos y denunciamos precisamente eso, que la falta de actuación administrativa está peor que nunca en la gerencia y hay una incapacidad del equipo de gobierno para gestionar». Porque los asuntos pendientes, según el PSOE, son numerosos. En concreto 46 convenios con entidades sociales sin firmar, ocho líneas de subvenciones sin aprobar ni convocar y siete contratos vendidos, o a punto de hacerlo, sin preparar la redacción de los pliegos administrativos según Rodríguez.

«Las consecuencias de este gobierno ya no son solo ideológicas, sin subvenciones a sindicatos, memoria histórica o cooperación al desarrollo, sino que, además, dan muestras de su incapacidad para gestionar la herencia recibida y es algo que afecta al desarrollo diario de prestación de servicios como ya se pudo ver con el retraso de valoración de dependientes por el que la consejería les ha llamado a capítulo», resume.

Para Rodríguez la situación viene dada por la falta de responsables administrativos de algunas áreas clave en la gerencia. Y es que la anterior responsable de Servicios Sociales en el mandato del PSOE considera de vital importancia el invisible pero crucial trabajo administrativo. «El trabajo administrativo es imprescindible pero por parte del equipo de Gobierno de PP y Vox no se ha sabido reforzar ese área administrativa sino que, un año después, está peor que nunca por una falta total de gestión y abandono de un área con tanta trascendencia para los vecinos». Y unas importantes cantidades económicas. Los contratos que están pendientes de redactar, sacar a licitación y adjudicar tienen un valor de 4,6 millones de euros.

Siete contratos sin redactar

Rodríguez enumero la lista de actividades pendientes para el equipo de Gobierno de PP y Vox en materia de Servicios Sociales. Y empezó por los contratos de servicios que están sometidos a constantes reconocimientos extrajudiciales de crédito y con las condiciones ya agotadas. En algunos casos demasiado. Es el caso del programa Dual de erradicación del Chabolismo para trabajar con las familias realojadas que cuenta con un presupuesto de 265.000 euros y que está sin renovar desde 2021. Otro contrato vencido en 2022 es el Servicio de Urgencia Social que presta ayuda de urgencia. El primero tiene un presupuesto para su día a día de 526.000 euros y el segundo 51.000 euros.

Otros contratos que ya han expirado en el año 2023 y que siguen sin volverse a adjudicar como el servicio del CEIS que gestiona la Fundación Lesmes para facilitar la integración de personas sin hogar con 45 plazas y un presupuesto de 526.000 euros; el Servicio de Formación en el Empleo para facilitar la integración de personas con problemas de inserción laboral al ayudar mejorar su nivel formativo y búsqueda de trabajo en empresas que se desarrolla con 1,3 millones de euros. El programa de educación en adolescentes de 13 a 17 años denominado Construyendo mi futuro con 60.000 euros de presupuesto o el Programa de Envejecimiento Activo con un presupuesto de 575.000 euros.

Preocupa, por ejemplo que este sábado finaliza el contrato de las Escuelas Infantiles y «no hay pliegos aprobados, no hay licitación abierta ni empresa que pueda continuar con este contrato, se pedirá la continuidad de servicio por interés municipal pero es un contrato de dos millones de euros», remarcó Rodríguez. En agosto expira la relación entre la Gerencia de Servicios Sociales y la empresa adjudicataria de los equipos de gestión de autonomía personal (tiene un coste de 250.000 euros) y el de la casa de acogida de la mujer finaliza su contrato en 2024 (tiene un presupuesto de 78.000 euros)9. Aunque uno de los que «más preocupa por su complejidad y porque afecta a los ciudadanos» es el contrato de gestión de los centros cívicos. Según Rodríguez finaliza en noviembre y tiene un coste de 3,5 millones de euros y «no se han redactado ni siquiera los pliegos porque no hay jefe de centros cívicos desde el pasado verano y no se ha sustituido en este puesto así que ni se revisan las facturas con variaciones ni se trabaja en el pliego»

Ocho líneas de subvenciones y 46 convenios estancados

La concejal del PSOE enumeró también otro trabajo pendiente en esa lista de tareas que propone a PP y VOX. se trata de las «ocho líneas de subvenciones de concurrencia competitiva que están por aprobar». Y el trabajo burocrático para que esas cantidades se destinen a las entidades para prestar un servicio no termina ahí. Luego se deben publicar, dar tiempo para concurrir, examinar proyectos presentados y resolver. Rodríguez pone como ejemplo las ayudas de cooperación internacional aprobadas en la última Junta de Gobierno Local de 2023 con 800.000 euros y «estamos a junio de 2024 y las entidades no han cobrado el adelanto de las cantidades aprobadas y los proyectos están sin ejecutar».

Otra lista de tareas pendientes tienen que ver con los convenios con entidades sociales. 54 debían firmarse este año y de todos ellos sólo se han cerrado ocho y «faltan 46 entidades que trabajan con la discapacidad, la inclusión, la inmigración, la prevención de adicciones que no han firmado su convenio y están, desde enero, adelantando recursos por su cuenta sin conocer si esos convenios van a ser firmados y cuánto van a percibir».