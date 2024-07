Zurbarán Rock 2024: Los horarios de todos los conciertos del festival heavy de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Ya se conoce el orden de actuación y los horarios en los que subirán al escenario las 18 bandas que actuarán en el festival Zurbarán Rock Burgos 2024 que se celebra los días 12 y 13 de julio en el parque de San Agustín.

A punto de que el festival burgalés de heavy metal por antonomasia vuelva a llenar de música el centro de la ciudad, los organizadores han hecho pública la programación de los conciertos del viernes y el sábado tras la sustitución de The Warning por The New Roses.

Así, serán los castellonenses Lépoka quienes estrenen el viernes la nueva edición de este festival heavy gratuito de Burgos por el que se espera que pasen más de 10.000 personas. Las guitarras de Lépoka comenzarán a sonar a partir de las seis de la tarde y una hora y cuarto más tarde 19:15h) serán Heavy Pettin quienes tomen el relevo.

A las 20:35h será el momento de escuchar a Nightmare justo antes de que salte al escenario uno de los grandes nombres de este Zurbarán Rock 2024. Será a las 22:10h cuando le llegue el turno a Ronnie Atkins, la voz de Pretty Maids que estará sobre el escenario principal hasta que a las 0:15h sea el hard rock de The New Roses el que haga saltar al público.

Previamente los burgaleses Cheddar actuarán en el segundo escenario del festival a las 23:45h y serán los Hijos de Overon los que sigan a The New Roses, también en el escenario Valdorrock antes de que Dark Embrace ponga el punto final al primer día del festival a partir de la 1:55h.

El sábado arranca la maratoniana jornada festivalera con los burgaleses MortSubite a las 16:30h, dando paso a Temple Balls (17:30h), Skiltron (18:50), Vhäldemar (20:15h), Crashdïet (21:50), Sonata Arctica (23:50h) y Jenner (1:50h). Todos ellos en el escenario principal.

También habrá tiempo el sábado para escuchar buena música desde el escenario Valdorrock con The Fly Army (21:20h), Supremacy (23:05) y Daeria (1:15h).