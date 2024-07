«Donde nos entran ahora los peligros es con el móvil y el ordenador»

Publicado por Manuel Remón Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El inspector de la Policía Nacional Bernardo Villanueva lleva 5 años como delegado de Participación Ciudadana. Un cumpleaños que ha celebrado con un reconocimiento a nivel nacional, el premio Plan Director que le ha concedido el Ministerio del Interior en un acto en el que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska destacó que la educación es la herramienta más poderosa que existe» para garantizar la seguridad de la sociedad.

Y enseñar, o «intentar dar consejos», como le gusta decir a él, es lo hace a diario este policía a miles de niños, y a cientos de padres, para que eviten situaciones de acoso, riesgos de internet, «que es la charla más demandada» y sepan qué es la violencia de género. El premio, afirma, es «un reconocimiento maravilloso por el trabajo que se está realizando, pero es que es un premio un poco a todas las delegaciones de Participación Ciudadana porque se hace un trabajo importante».

En el balance de estos cinco años, Villanueva constata que «cada vez se solicitan más charlas», en las que busca que sean los chavales los que pregunten. El incremento de las peticiones de charlas se centra sobre todo en internet y sus riesgos. En este punto, el inspector de Participación Ciudadana lanza un mensaje a los padres, sobre los que le gustaría que acudieran en mayor número a las charlas.«El peligro está precisamente en las redes». A veces, un exceso de protección porque los niños no salgan a la calle a jugar, a hacer deporte y estén en casa puede hacer que desde su habitación y con su móvil o su ordenador se expongan a peligros incontrolables. Durante el pasado curso fueron algo más de 500 los padres que participaron en las charlas organizadas por los colegios. «Es verdad que cada vez vienen más», pero deberían ir todavía más porque «los padres se tienen que dar cuenta de que los responsables de todo lo que hacen sus hijos son ellos».

En esas charlas conocerían «por dónde pueden atacar a sus hijos» a través de las redes sociales donde «hay mucha gente que se hace pasar por quien no es», algo que aprovechan adultos para contactar con menores que pueden acabar siendo víctimas del grooming o el sexting. En estas charlas, además, los padres sabrían que hay casos de niños que con ocho años«ya están viendo porno». Con estos consejos a los padres lo que se pretende «no es meter el miedo en el cuerpo», sino dar información a los padres de dónde están los peligros, que un niño con un móvil, sin la configuración adecuada del dispositivo, puede acceder a contenidos inadecuados, ya que «donde nos entran los peligros ahora es con el móvil y con el ordenador».

Porque la consecuencia de acceder a contenidos inadecuados, como el porno, es que tengan comportamientos que pretendan emular lo que ven en esos vídeos, lo que puede acabar en violencia de género o agresiones sexuales. En el caso de la violencia de género, donde más crece es entre adolescentes.

El inspector Villanueva recomienda a los padres que miren la página web del Incibe (Instituto Nacional de Ciberseguridad), y que consulten, en concreto, la iniciativa Internet Segura for Kids (IS4K). Hay pueden encontrar información sobre la configuración de los dispositivos con opciones de control parental o pactos familiares de buen uso a través de contratos, «cada vez conozco más padres que lo hacen y funciona». El Incibe también cuenta con un canal al que reportar contenido inadecuado. De hecho, hace un mes prestó ayuda a un menor que estaba siendo manipulado por un desconocido en el juego Fornite para acceder a la ‘dark web’.

No obstante, los niños «cada vez tienen más pronto los dispositivos», lo que hace más necesario que los padres sepan cómo actuar. En esas charlas a los padres «les pido que por favor que no suban a las redes sociales las fotos de sus niños desnudos en la bañera» o poner las fotos de los niños en los perfiles, al igual que a los niños les dice que no pongan sus fotos. «Les decimos a los niños, si vas por la calle y se acerca un adulto no le digas donde vives», en cambio,«¿qué hacemos en las redes sociales?, hola, estudio en el cole tal, juego al baloncesto en tal».

El uso del móvil en los colegios avanza hacia una mayor restricción. Su prohibición es un tema «complicado», según Villanueva. «Yo puedo prohibir que vayan al colegio con él, porque lo que tienen que hacer es estudiar y socializar con los compañeros, pero ¿de qué me sirve que en el cole no lo tengan si a las 4 de la tarde cuando lleguen a casa van a estar todo el día con él?». Y cuál es la edad adecuada para que tenga un móvil. «Es a la que se lo merezcan los chavales», responde Villanueva, que apunta que «no es un regalo, es un premio, que se tienen que ganar».

Sobre el acoso escolar, «el niño que acosa sabe perfectamente que quiere fastidiar a otro compañero, pero no es consciente del daño que hace realmente». Un acoso que las redes expanden, «solo les vale ser populares», y «se hace muchísimo daño». La situación se complica al ser edades en las se crea dependencia del grupo, lo que hace que niños acosados sigan formando parte de grupos de redes sociales en los que les están acosando, ya que si se van «me quedo sin amigos». Obviamente, replica Villanueva, «no son vuestros amigos». Y siempre insiste, «hay que pedir ayuda» porque hay niños acosados que «pasan meses y meses sin pedirla, o nunca la piden, y ese es el problema».