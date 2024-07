El PSOE denuncia la desidia del Equipo de Gobierno en el traslado del Mercado Norte: «no se ha movido un papel»

Publicado por Fuencisla Criado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Este lunes 15 julio era el día marcado por equipo de gobierno para que el Mercado Provisional de la plaza de España comenzara a recibir a los nuevos concesionarios. Un hecho que desde el grupo municipal del PSOE ya avanzaron, que no iba a ser posible, como finalmente ha ocurrido.

«No es que el traslado esté a medio camino. Es que no han comenzado. No hay ni un solo concesionario que haya podido realizarlo», explicó Julián Vesga. Una situación que, según el grupo municipal socialista, es la consecuencia de un proyecto en el que «desde inicio se han querido hacer las cosas de una manera irregular». Vesga recuerda que el Equipo de Gobierno puso una fecha sin consultar a los comerciantes, un hecho que califica «como un error. Porque primero hay que preguntar a los concesionarios cuanto tiempo le va a llevar realizar el traslado».

El grupo municipal socialista anunció hace más de un mes que los plazos previstos por el ayuntamiento no se podían realizar porque «no se ha movido un papel».

Según el grupo municipal socialista, en este momento de los 25 concesionarios, solamente tres, tienen aprobado el proyecto. «Faltan otros 22 a los que el ayuntamiento todavía no les ha dado la aprobación de cómo quieren montar sus instalaciones en el mercado provisional».

Una situación que, según los socialistas, supone que en este momento los concesionarios pueden medir los nuevos espacios, pero se encuentran a la espera de que se realice la aprobación para que puedan comenzar a realizar el traslado.

Vesga adelanta que quedan 15 días efectivos del mes de julio para que se realice el cambio y los concesionarios puedan trabajar, debido a que la mayoría de las empresas en agosto cierran o bajan la producción, «por ese motivo, desgraciadamente, todo el trabajo que no se haya ejecutado ya , en agosto, o no se va a poder realizar, o se va a efectuar a un menor ritmo». Por lo que Vesga apunta a que el traslado no va a comenzar hasta la primera quincena del mes de septiembre «en el mejor de los casos y siendo muy optimistas».

Los socialistas consideran que el bipartido debe sentarse con los comerciantes para realizar un calendario «realista» de la situación. Falta la aprobación de los técnicos municipales a los proyectos de los nuevos puestos presentados por los concesionarios, ya que muchos de ellos dependen del visto bueno para poder encargar las máquinas, cámaras y frigoríficos que se adapten al nuevo espacio de trabajo y realizar su actividad en el mercado provisional. «Se está a la espera de que el equipo de gobierno, o el técnico contratado en este caso, chequee los proyectos, los apruebe y los concesionarios puedan adelantar».

El concejal Julián Vesga indicó que se pueden tardar cerca de dos días para que el mercado realice el traslado definitivo cuando los nuevos puestos estén montados. Pero, de forma paralela, Vesga indica que el deterioro del edificio del viejo Mercado Norte avanza hasta tal punto que las escaleras mecánicas de acceso no funcionan. Con lo que muchas personas de cierta edad, que son los clientes habituales del mercado de abastos, ya no pueden ir a comprar y la actividad se está resintiendo.

Por otro lado, el espacio de carga y descarga es insuficiente para dar servicio a los 25 puestos que van a funcionar en las nuevas instalaciones. En este sentido, Vesga apuntó que la propuesta de habilitar la fachada del actual Mercado Norte va a «aportar más metros, pero se trata de una solución transitoria y no definitiva».

Consideran necesario sentarse en la mesa de negociaciones para valorar las posibilidades logísticas del área y preguntar a los comerciantes «porque el interesado conoce el proyecto y en función de lo que digan se podrá gestionar una solución adecuada».

Respecto a la situación del edificio nuevo después de los daños que sufrió debido a las tormentas del mes de junio, el concejal del grupo municipal, Julián Vesga lamentó, una vez más, que no cuenten con su grupo para poder tener información y aportar soluciones. Vesga señaló que esta obra nueva se recepcionó hace un año, pero que los daños causados por el agua indican que existen problemas. «Una obra que se acaba de recepcionar, pero, el montaje no era el adecuado. Es una instalación de última generación. Hay un problema con la recepción del edificio, o porque no cumple la normativa o porque los materiales no son los adecuados. No puede ser que un edificio que no está abierto al público genere más gastos, porque hay que arreglar la cubierta, el canalón, las alfombras».