Fallece el exacalde de Burgos José María Peña San Martín

José María Peña San Martín (La Nuez de Abajo, Burgos, 1937) ha fallecido este martes en Burgos a los 87 años de edad. El que fuera alcalde de la capital burgalesa entre los años 1979 y 1992 estaba retirado de la vida pública por motivos de salud y vivía dedicado a su familia, que le ha estado confortando en su último adiós.

Deja tras de sí una larga carrera política que inició tras su etapa como gerente del polo de desarrollo de Burgos, germen del potencial industrial de la ciudad que echó a andar en los años 60.

Accedió a la alcaldía con su partido, Solución Independiente y también gobernó en coalición con Alianza Popular y el Partido Popular.

José María Peña dimitió como alcalde de Burgos en 1992 tras ser implicado en el Caso de la Construcción de Burgos, por el que fue condenado a 12 años de inhabilitación por prevaricación.

Posteriormente regresó como concejal al Ayuntamiento durante un mandato en 2007 encabezando la lista de Solución Independiente, que obtuvo dos concejales.

Entre sus últimas apariciones públicas se cuenta su presencia en la toma de posesión de la actual Corporación Municipal de la ciudad de Burgos en la que figura su hijo Ignacio Peña (Vox), que tras el pacto del Partido Popular y Vox, ejerce como concejal responsable de Seguridad Ciudadana.

Peña fue homenajeado en 2016 por la Federación de Peñas y Sociedades de San Lesmes reconoció su trayectoria política con la entrega del Báculo de Oro.

Su hijo, Ignacio Peña, agradeció las muestras de cariño que muchos burgaleses han hecho llegar a la familia, al conocerse que el estado de salud del exalcalde había empeorado.«Creo que le recordarán con mucho cariño. En estos días, la ciudad estaba volcada. Nos han mandado mensajes, nos han llamado, incluso han venido a vernos al hospital para apoyarnos», explicó emocionado.

El actual concejal recuerda que «Le hizo mucha ilusión que entrará en política. Fue al único de la familia que le hizo ilusión, en mi posición, desde una segunda línea. Aunque eche de menos que no me pudiera ayudar algo mas, porque su salud no era buena. Pero le hizo mucha ilusión».

Considera que la historia recordará a Jose María Peña como el alcalde que cambio la ciudad.«Creo que hay un antes y un después. Lo digo de forma objetiva. Primero, como gerente del Polo de Desarrollo, supuso un revulsivo para la ciudad. La base de esta ciudad, que es la industria, él tuvo que ver. Y luego como alcalde». Reconoce que en este recuerdo pesa el cariño como hijo «no lo puedo desligar».

En estos momentos, el actual concejal de Vox resalta que «mi padre no dejaba indiferente. O le adoraban o le odiaban. No pasaba inadvertido. O levantaban pasiones o enemistad. Ahora como concejal lo siento todos los días, lo que me traslada la gente. Lo que me dicen me hace sentirme tremendamente orgulloso. Ya lo estaba. Pero que te lo trasladen te hace poner los pies en la tierra para darte cuenta de que es la realidad»

El artista Cristino Díez, vivió con él su etapa en la política, entre otras formaciones, con Solución Independiente, «he estado con él durante más de 20 años. Fue el alcalde que renovó Burgos, el que hizo el Burgos de hoy». Resalta la experiencia que aportó a la política, la gerencia del Polo de Desarrollo que le sirvió para la alcaldía. En aquel momento, en 1979, creo que UCD acertó llevándole de alcalde». Cristino resalta que con Peña «Burgos entró en la modernidad». Con la trasformación de una ciudad que puso en marcha los aparcamientos, la urbanización de muchas calles, la renovación de la red de aguas, los edificios y servicios de Bomberos y Policía Local, la puesta en servicio de la línea de autobuses de Gamonal. «Puso en marcha la ciudad. Paso de la dictadura a la democracia en Burgos. Mas que un político fue un gestor».

Cristino Díez recuerda que fue el alcalde más votado, con mayorías absolutas de 17 concejales. «Incluso en mitad de todo' el caso de la construcción 'sacó mayoría absoluta. Era muy querido. Con sus críticos, naturalmente», explica Cristino, que considera que los años al frente del ayuntamiento «fue una revolución a nivel de gestión».

Cristino recordó que estuvo en el gobierno de Peña, pero también en la oposición. Siempre leal a un hombre que recuerda como una excelente persona. «La imagen que han dado de él, a veces, no se correspondía. Siempre defendió a su gente. Era el primero que daba la cara. Si un concejal cometía un error lo asumía él. Y en política eso es muy difícil. Normalmente, te dejan en la estacada. Jose Mari daba la cara, ya no hay gente como él en la política». Una situación que dice vivió el mismo porque «yo he sido muy revolucionario. Y por mí siempre dio la cara. Era una persona generosa».

«Hemos estado en tantas cosas. Falta de contar la otra versión de las cosas. Sólo se ha conocido un lado».