Este año el Camino de Santiago vive el 25 de julio, festividad de Santiago, con cifras que suben ligeramente respecto a años anteriores. «Llevamos ya alojados en el albergue municipal de la Casa de los Cubos 11.000 personas. Hasta mayo la cifra fue ascendiendo. Pero el calor y las vacaciones han bajo el ritmo, el calor corta mucho hacer la peregrinación», explicó Jesús Aguirre, presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, que espera alcanzar a final de año los 20.000 peregrinos. Las cifras se han ido recuperando, pero no llegan a alcanzar los niveles de antes de la pandemia. «El covid marcó un antes y un después. En el albergue municipal se acoge a numerosos peregrinos. Pero no son todos los que pasan por Burgos. Hay personas que optan por otro tipo de establecimiento. Apartamentos turísticos, fondas, pensiones, quizá porque eligen un mayor aislamiento para sus viajes».

Entre el 80 y el 85 por ciento son extranjeros. De Italia, Alemania, Francia, Estados Unidos y Corea del Sur. De España se mantiene el peregrino de forma destacada Cataluña, seguido de Madrid, País Vasco, y Comunidad Valenciana. En cuanto al peregrino se mantiene la línea de otros años. Fuera de los meses de verano, normalmente realiza el camino un hombre de mediana edad. En los meses estivales se tiene a ser «mas jóvenes y se ven grupos de mujeres ».

Muchas personas, generalmente españoles, aunque también lo hacen algunos extranjeros, realizan el camino por etapas, por tramos limitados condicionado al periodo vacacional o al tiempo del que disponen para realizar el camino. Sin embargo, Aguirre destaca la «moda» de realizar los últimos kilómetros antes de llegar a Santiago. «Otra cosa es hacer los últimos 100 kilómetros para ganar la Compostelana No estoy de acuerdo, porque realmente no se hace el Camino, pero está reconocido. Lo aceptamos, aunque discrepamos», explica Aguirre.

Según el presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Burgos, en este momento, el camino goza de buena salud. «El camino francés es la ruta histórica, pero hay otros peregrinos que están desviándose por otras trazados como el camino portugués o el camino del norte. Son modas». Una peregrinación que, si bien, tiene una base religiosa, «hay mucha afluencia a la misa del peregrino que todos los días se hace a las 19.30», ha cambiado.

Sin embargo, no ha perdido del todo la esencia de la espiritualidad. « Es una ruta que se realiza, en gran parte, para encontrarse con uno mismo, de recogimiento, de aislamiento de una sociedad, como la actual, que genere estrés pendiente del teléfono».

Necesidades del Camino

Desde la Asociación llevan años reivindicando la creación de un centro de interpretación del Camino de Santiago que pudiera poner en valor la importancia que supuso la ruta en la creación de la ciudad y la configuración de las muchas localidades de la provincia de Burgos. «La importancia histórica, artística, cultural, social, económica que ha tenido el Camino, Patrimonio de la Humanidad, en la historia, configuración urbana de la ciudad».

Otras de las reivindicaciones, que ya acumulan años de peticiones por parte de la asociación sin que lleve a la práctica, es la mejora de la señalización, fundamentalmente a la entrada de la capital burgalesa. El polígono industrial de Villafría es una de las entradas de la ruta histórica, un lugar complicado para el peregrino, pero la Asociación de Amigos del Camino de Santiago propone «ampliar las aceras, poner sombras, plantar árboles, para mejorarlo, para humanizarlo más».

Muchos de los peregrinos optan por Capiscol, un tramo que también se puede mejorar y ampliar, con una mejor señalización de la ruta. Y por último, aunque no es una ruta reconocida, hay muchos peregrinos que toman la entrada desde el parque de Fuentes Blancas, debido a que se trama de un ramal más «agradable para caminar». En opinión de Aguirre sería necesario una ayuda para los romeros que toman esta opción, ya que es necesario que sepan por dónde acceder a la ruta que atraviesa la capital con entrada en la plaza de San Juan. Pero, al no encontrar ninguna indicación y se encuentra perdido entre las calles. «En muchas ocasiones van siguiendo y se encuentran en el puente San Pablo o Santa María y no saben donde ir».

Mejorar la señalización sigue siendo una asignatura pendienteECB

Aguirre indica también la necesidad de pavimentación de algunos tramos de la calle Fernán González, pendiente de arreglo hasta que no se finalice el aparcamiento en el casco histórico alto

Mejoras que también señala como necesarias en la provincia de Burgos, en los ramales que corren paralelos a las carreteras «En los andaderos, por ejemplo, de Agés a Atapuerca, o de Tardajos a Rabé de las calzadas».

Albergue Municipal

Desde que abrió sus puertas el ocho de agosto del año 2008 la Casa de los Cubos, el albergue municipal de peregrinos, es una referencia. Un edificio propiedad del ayuntamiento de la capital que tiene su gestión y cedida a la Asociación de Amigos del Camino de Santiago.

Este año se están realizando diversas mejoras en el inmueble como todas las temporadas. Además de la pintura, que se realiza todos los años, se están renovando habitaciones, duchas, la colocación de mural en la planta baja, un diseño de un grabado, que plasmará el trazado del Camino de Santiago. «Estamos elaborando un audiovisual, en varios idiomas, para plasmar la importancia de la ruta, su significado en Burgos y provincia. Vamos mejorando, pero todo depende de los recursos, no podemos hacer todo al mismo tiempo».

