Se rompe el pacto de Burgos: Vox vota contra el presupuesto y Ayala los expulsará del equipo de Gobierno

Publicado por Natalia Escribano Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Ninguno de los dos partidos que componen el pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Burgos ha dado su brazo a torcer y se ha cumplido el escenario de ruptura que anoche anticipaba este periodico. Vox ha votado en contra de la propuesta de presupuesto presentada por el Partido Popular y la alcaldesa de Burgos, tal y como advirtió que haría, ha anunciado que los expulsará del equipo de gobierno mediante un decreto de Alcaldía.

Tras la votación del presupuesto y la confirmación de que Vox se opuso, la alcaldesa ha tomado la palabra para lamentar que no ha sido capaz de convencer a su socio en relación con que era necesario rectificar para no “herir de muerte a quienes ayudan al Ayuntamiento a hacer de Burgos una ciudad más inclusiva, más tolerante, más diversa y más próspera”, referencia a las ONG que trabajan con inmigrantes.

“Cuando nos dimos cuenta de nuestro error, rectificamos. Y me hubiera gustado que nuestro socio de gobierno hubiera sido capaz de rectificar con nosotros sin condiciones, sin ganadores ni perdedores, solo con el objetivo de que la ciudad saliese ganando”.

A continuación, ha afirmado que se “caen cuatro miembros de este equipo de Gobierno”, ya que considera que “no les echamos, sino que son ellos quienes deciden no aprobar el presupuesto”.

Uno a uno, Ayala, ha mencionado a los cuatro concejales de Vox para darles las gracias por este viaje de año y medio que le permitió convertirse en alcaldesa. Raúl Martínez, Marta Alegría, Ignacio Peña y Fernando Martínez-Acitores se quedan ya fuera de sus responsabilidades en Comercio, Cultura, Seguridad Ciudadana y Licencias, así como en la Gerencia de Servicios Sociales. A continuación, ha hablado de la necesidad de cambiar unos grados el itinerario de la brújula, pero no tanto como para pactar ahora mismo con el grupo municipal socialista de Daniel de la Rosa.

El Partido Popular seguirá gobernando en solitario y el próximo paso de la alcaldesa será convocar un pleno extraordinario en el que procederá a plantear una cuestión de confianza para aprobar el prespuesto de 2025.

Tenso debate

Ya al inicio del debate presupuestario, que Ayala retrasó al último punto del orden del día, el portavoz del grupo municipal de Vox, Fernando Martínez-Acitores, se puso en pie y dijo circunspecto: "me levanto porque no sé lo que me queda" . A continuación insistió en su convicción de que el PP ha maniobrado para echarles por no aceptar la adenda al pacto de gobierno.

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Burgos, Fernando Martínez Acitores.©Tomas Alonso

Ayala, como ya publicó este periódico, no está dispuesta a ningún cambio más de opinión en su política sobre las subvenciones a las ONG que trabajan con inmigrantes y ejecutó la amenaza que pendía sobre los concejales de Vox si votaban contra el presupuesto.

Presupuesto en suspenso

El concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, por su parte, respondió a Martínez-Acitores enumerando una a una cada una de las inversiones recogidas en el proyecto de presupuesto que pactaron inicialmente entre ambas formaciones políticas para acusarle de que si vota en contra será “un gran golpe a la sociedad burgalesa”.

Debate de presupuestos en el Ayuntamiento de Burgos.©Tomas Alonso

Desde los bancos de la oposición, el portavoz socialista, Daniel de la Rosa, ha acusado a Ayala de provocar “la mayor crisis de Gobierno de la historia” del Ayuntamiento de Burgos y le ha invitado a rebajar la tensión. “Puede tirar para adelante, pero ¿por qué pasar por el trago de cuestión de confianza, pudiéndolo aprobar ahora?”. Así, ha indicado que le plantea dos enmiendas “solo con echar a Vox del Gobierno”.

Esas dos enmiendas recogen la recuperación de las ayudas a cooperación al desarrollo, recortadas por el bipartito a petición de Vox en el presupuesto de 2024, para volver a elevarlas a 931.000 euros en 2025, así como otros 25.000 euros para la asociación de recuperación de la Memoria Histórica.

El PP reprocha a Vox que ha cambiado “su discurso”

La portavoz del PP, Andrea Ballesteros, que ha intervenido en el debate, por parte de los populares, ha sido contundente al afirmar que considera que Vox ha cambiado “sus prioridades y su discurso”, porque, en su opinión, Burgos no tiene el mismo problema con la inmigración que La Línea de la Concepción o Canarias. “Cuando tomamos posesión prometimos cumplir la legalidad vigente y atender en igualdad a todos nuestros vecinos”, ha afirmado, para concluir: “Estamos y estaremos al lado de los ciudadanos”.