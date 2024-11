El pacto de Burgos está roto: Ayala cesará a los ediles de Vox si votan no al presupuesto y lanzará la cuestión de confianza

El pacto de gobierno que han mantenido los grupos municipales del Partido Popular y Vox en el Ayuntamiento de Burgos desde el mes de junio de 2023 se encamina hacia su ruptura total. Los mensajes a través de los medios de comunicación con inciertos intentos de acercamiento y de mano tendida para llegar a un acuerdo sobre el borrador de presupuestos y las subvenciones a las ONG que trabajan con inmigrantes que tanto ayer y la víspera se cruzaron los portavoces de ambos grupos se difuminaron en la tormenta de una polémica que terminará de escenificarse hoy en el pleno municipal.

Anoche, el pacto de gobierno PP-Vox en Burgos estaba virtualmente roto. El portavoz de la formación que lidera Santiago Abascal fue capaz de llegar a un acuerdo unánime con sus homólogos de los otros dos grupos municipales, Daniel de la Rosa (PSOE) y Andrea Ballesteros (PP) para presentar una proposición al pleno en apoyo a los afectados por la DANA en Valencia y Castilla la Mancha. Pero ahí se acabaron los acuerdos entre los populares y la formación verde.

Vox insiste en incorporar una addenda al pacto de Gobierno para comprometer al PP a que las ayudas a las ONG no fueran a parar a la inmigración ilegal y planteó que a la hora de firmar los convenios con las ONG se recogiera «esa coletilla» en el texto de cada uno de ellos, así como en el plan estratégico de subvenciones, avalado por ambas formaciones. Insiste, además, Martínez-Acitores en que no recibe ninguna directriz desde Madrid para mantener su posición. «Soy el portavoz de Vox y tengo total autonomía. Me debo a mis votantes», aseguraba ayer.

Pero el PP, con la alcaldesa, Cristina Ayala, al frente no está dispuesto a moverse ni un milímetro de su postura en esta polémica, tras su rectificación la semana pasada tras la manifestación popular que derivó en su voluntad de recuperación de las ayudas a las ONG en las mismas condiciones que en el convenio vigente. La regidora popular se reafirma en que si en ese momento cambió de opinión fue «por estar convencida», por lo que ahora no está dispuesta a «ponerle un parche» a su decisión de mantener tal cual el convenio con las ONG.

Cese por decreto si hay veto

Ayala no cederá ni volverá a cambiar de opinión y la vía de Vox para salvar el acuerdo no tiene recorrido en la determinación de la alcaldesa por corregir el error en el que incurrió por aceptar la exigencia de Vox. Además, la opinión de la alcaldesa es que esa opción de la adenda no es más que una maniobra para cambiar el foco de las ayudas a esas ONG a otro ámbito más amplio.

Así las cosas, es la formación de Abascal la que deberá decidir qué votar hoy en el pleno. Si Vox rechaza el borrador de presupuestos que presentará el PP, los cuatro concejales de Vox serán expulsados del Gobierno municipal sin que a Cristina Ayala le tiemble el pulso.

Cuestión de confianza

Acitores, a última hora de la noche, acusaba a la alcaldesa de querer echar a Vox del pacto de Gobierno manteniendo este pulso, pero, sea como fuere, según ha podido confirmar este periódico, la respuesta de Cristina Ayala al más que probable veto del partido de Abascal al presupuesto será firmar un decreto de Alcaldía para cesar de sus responsabilidades de gestión en el equipo de Gobierno a los concejales de Vox que voten en contra del presupuesto.

A continuación, Ayala procederá a convocar un nuevo pleno municipal para presentar ante la corporación la cuestión de confianza a la que ya había avisado la semana pasada que recurría para sacar adelante las cuentas del ejercicio de 2025.

Ese escenario de total ruptura entre PP y Vox en el pleno de este viernes, será aún más tenso de cara a la cuestión de confianza, puesto que aunque Vox ya avisó el miércoles por boca de su presidente provincial, Iñaki Sicilia, de que «hemos perdido gobiernos y hemos salido de los gobiernos al incumplir los acuerdos», colocarse del lado del Partido Socialista para hacer alcalde a su candidato Daniel de la Rosa es un movimiento muy diferente.

El vicealcalde y la alcaldesa coincidieron en la entrega de los premios AJE junto a los presidentes provinciales de Vox y PP, Iñaki Sicilia y Borja Suárez.SANTI OTERO

Dejar al PP en minoría pero manteniendo el Gobierno es una cuestión distinta a arrebatarle la alcaldía para entregársela al PSOE, como ya hizo Vox Burgos en las elecciones de 2019.

Vox juega al despiste

«No sé si se rompe o no se rompe el pacto», aseguraba el vicealcalde tratando de hacer ver que la ruptura, si se produce, se consumará en directo durante el pleno porque la cuestión de fondo en estos momentos es aprobar o no el presupuesto. Horas antes el propio Fernando Martínez Acitores aseguraba que habían «empezado a hablar, tanto con la alcaldesa como con otros concejales», aunque sin que se hubiera producido ningún avance.

Como así fue durante el resto de la jornada por lo que ya anticipan que el voto de Vox Burgos al presupuesto será negativo. «Sería incoherente haber votado en un sentido en la comisión de Hacienda, y tener otro diferente en el Pleno». Por lo que y si no hay cambios significativos, Vox Burgos da por finalizado el acuerdo con los populares de Ayala. Eso sí, la culpa la traslada a su pronto exsocio: «El PP ha roto el pacto».

Acitores se quejaba anoche de que pese a sus por un lado taxativas y por otro conciliadoras declaraciones de la mañana, durante el resto de la jornada el PP le hizo luz de gas. Ninguna llamada telefónica, ni tan siquiera un mensaje, en toda la tarde. Las conversaciones entre Vox y el PP para alcanzar algún tipo de acuerdo in extremis para sacar adelante el presupuesto se cortaron súbitamente, tal y como reconocía a este periódico el propio Martínez-Acitores.

El vicealcalde de Brugos, Fernando Martnez-Acitores.SANTI OTERO

«No hay cambiado nada», volvía a manifestar a última hora y reprochaba al PP que «parece que nos quieren echar». En cualquier caso, Acitores prefirió no dar nada por sentado aunque está más que claro que el PP se mantendrá en sus treces hasta el final mientras el grupo municipal de Vox aún se escuda en que «hemos pedido una cosa muy concreta» en su convicción de que «estamos intentando que el pacto siga adelante porque creemos que da estabilidad a la ciudad».

El PSOE, a sacar partido

La que también está en vía muerta es la opción que daba el líder de la oposición, el socialista Daniel de la Rosa, de buscar un entendimiento entre PP y PSOE para apartar a Vox del Gobierno de la ciudad.

El ex alcalde sigue tendiendo la mano a Cristina Ayala para buscar un acuerdo con el objetivo de sacar adelante las cuentas, eso sí, manteniendo una serie de condiciones que, en su opinión, son de lógica. Así, aseguraba este miércoles que es viable el entendimiento con el PP si la alcaldesa se compromete a recuperar las ayudas a Cooperación al Desarrollo, así como para la Asociación de Memoria Histórica, también eliminadas por Vox, pero en el presupuesto de 2024.

Posteriormente, en una futura modificación de créditos ya en 2025, De la Rosa plantea negociar entre PP y PSOE, cada uno, el 50% de la cantidad que se incorpore de los remanentes al presupuesto.

Ballesteros ha afirmado sobre estas condiciones de los socialistas que «son leoninas». Desde su punto de vista, el ofrecimiento del Partido Socialista es «irreal, porque no es un ofrecimiento sin condiciones, es un ofrecimiento con muchas condiciones, porque cada vez que habla De la Rosa va ampliando las peticiones» hacia Cristina Ayala.