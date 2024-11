«Solidaridad» de la Abogacía burgalesa con las víctimas de la DANA

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

No podía pasarlo por alto. Ni ella ni el resto del compañeros del Colegio de la Abogacía de Burgos. Tocaba dar la bienvenida a 20 nuevos letrados, desearles lo mejor y, de paso, enumerar las principales reivindicaciones de la profesión. Pero no se olvidó la decana, Mónica Pérez Villegas, de enviar un mensaje de apoyo y «solidaridad» a las víctimas de la DANA.

Tenía que haber, sí o sí, un «recuerdo para esos compañeros de Valencia que lo están pasando muy mal». Para aquellos a los que esta catástrofe «ha devastado sus trabajos», por supuesto, pero muy especialmente para quienes han perdido la vida. Del mismo modo, la decana consideró indispensable ensalzar el carácter altruista de «todos los españoles» que han aportado su granito de arena y que ha sido especialmente visible en la «gente joven».

Las últimas incorporaciones al Colegio de la Abogacía de Burgos.TOMÁS ALONSO

Al margen de este emotivo homenaje, Pérez Villegas abordaba esta «liturgia de la toga y la palabra» con una mezcla de «nervios» y «emoción». La fiesta en honor a su patrona, la Inmaculada Concepción, en el Palacio de Justicia, también sirvió para rememorar los 190 años de andadura de un Colegio por el que han desfilado ilustres letrados como Manuel Alonso Martínez o Álvaro Martínez del Campo. En esa lista tampoco podía faltar María del Carmen Conde Vivar, la pionera tras su ingreso el 12 de octubre de 1956, tristemente fallecida en 2020 y madre del juez Pablo Llarena.

Siempre «de la mano del Poder Judicial», la decana no desaprovechó la ocasión de dar las «gracias» al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, en su último acto junto a los abogados burgaleses. Sus palabras de gratitud por la «colaboración y cercanía» que siempre ha mostrado también se extendieron al presidente de la Audiencia Provincial, Mauricio Muñoz.

Era menester hablar de logros para incentivar tanto a los recién incorporados como a los más veteranos. En este sentido, la máxima representante del Colegio de la Abogacía puso el foco sobre los «avances en materia de conciliación» gracias a la nueva Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que además protege el secreto profesional y fija criterios orientativos para los honorarios.

En clave regional, aplaudió el papel desempeñado por el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACyL), Julio Sanz, a la hora de «acercar» el organismo «a todos los colegiados» a través de la «formación y las bases de datos».

Donde debe imperar la «cautela» es en la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. «Se van a suprimir los juzgados mixtos unipersonales por los tribunales de instancia», advirtió Pérez Villegas a sabiendas de que la idea, en principio, sería garantizar una mayor «proximidad, cercanía y especialización». Sin embargo, conviene analizar al detalle los efectos de la normativa para «ver en qué queda» y, llegado el caso, alzar la voz.

No cabe duda de que la Abogacía es un gremio sumamente reivindicativo. Sobre todo en lo que al turno de oficio se refiere. Y lo de este viernes no fue una excepción, ya que Villegas se vio obligada a «recordar lo que nos merecemos». En su opinión, se trata de una «profesión maltratada» cuyas quejas, por mucho que suenen «antiguas», continúan plenamente vigentes. Pese a ello, no dudó en poner de manifiesto que «merecemos el máximo respeto» mientras aseguraba a los nuevos letrados que, desde ya, cuentan con el «respaldo» de todos los compañeros y trabajadores del Colegio.