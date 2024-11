De la Rosa: «Burgos tiene algo que celebrar y es que la extrema derecha sale del Gobierno»

Publicado por Natalia Escribano Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Los socialistas de Daniel de la Rosa han vivido el tenso debate de presupuestos, principalmente como espectadores, ya que la cuestión era saber si se rompía o no el pacto con el voto en contra de Vox al presupuesto del Ayuntamiento de Burgos. Pero han querido buscar una parcela de protagonismo intentando proponerse, de nuevo, como ese socio útil con el que Cristina Ayala, igual que lo hiciera Javier Lacalle en otro mandato ya lejano, puede llegar a acuerdos importantes.

El líder municipal del PSOE sacaba como valoración de la jornada que la ciudad tenía algo que celebrar y es que «la extrema derecha» ha salido del Gobierno.

Daniel de la Rosa llegó al Pleno con dos enmiendas bajo el brazo que ofrecía a los populares en la idea de que si se las admitían podían sacar las cuentas adelante este 22 de noviembre y no esperar algo más de un mes a que se sustanciase la cuestión de confianza vinculada al visto bueno a las cuentas.

Esas dos propuestas, que fueron rechazadas por PP y Vox, recogían la recuperación de las ayudas a Cooperación al Desarrollo, recortadas por el bipartito a petición de Vox en el presupuesto de 2024, para volver a elevarlas a 931.000 euros en 2025, así como otros 25.000 euros para la Coordinadora Provincial de Recuperación de la Memoria Histórica.

Más tarde, lanzó otra oferta. Retiraba las enmiendas con la idea de hablar más adelante de ellas, en una futura modificación presupuestaria durante 2025 en la que retomaría la cuestión. Con ello, aseguraba que su grupo municipal se abstendría y Cristina Ayala tendría los votos favorables suficientes, los de los once concejales del PP, para dar luz verde al presupuesto.

Ambos ofrecimientos fueron no solo desoídos, sino duramente criticados por los populares. No tanto por el contenido, como por venir de donde venían: del PSOE. «Es incomprensible la cerrazón del Partido Popular», dijo el portavoz socialista, que recordó que hay inversiones en el presupuesto que no comparten con el PP para pedir a Ayala que rectificase su posición hacia los socialistas.

«Para gobernar en minoría hay que tener empatía, hablar y saber ceder», avisaba De la Rosa a Ayala. Y ella comenzó su intervención criticando la paralización que vivió la ciudad con el PSOE en el Gobierno de Burgos y reafirmando que las urnas reivindicaron cambio en mayo de 2023. Sobre la posición actual de los socialistas, la regidora municipal hizo ver que la brecha era muy grande, ya que no comparten proyectos como Expo Burgos, las nuevas dotaciones deportivas en el entorno de Parralillos, la peatonalización de la calle Santander o los aparcamientos en altura, por poner algunos ejemplos.

En ese toma y daca entre ambos líderes (PP y PSOE), el portavoz socialista acusó a Ayala de provocar «la mayor crisis de Gobierno de la historia» del Ayuntamiento de Burgos y le invitó a rebajar la tensión. «Puede tirar para adelante, pero ¿por qué pasar por el trago de cuestión de confianza, pudiéndolo aprobar ahora?».