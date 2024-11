Acitores: «No nos debemos al Gobierno sino a los ciudadanos que nos votaron para defender una ideología»

Publicado por Natalia Escribano Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

«Golpeados», «expulsados», «traicionados». Son las duras palabras que ha usado el hasta ahora vicealcalde, Fernando Martínez-Acitores, durante su intervención para explicar su posición en contra del presupuesto para 2025, que le ha costado el puesto de segundo de Cristina Ayala.

Los cuatro concejales de Vox, Fernando Martínez-Acitores, Marta Alegría, Raúl Martínez e Ignacio Peña, han pasado la mitad del Pleno dentro del equipo de Gobierno y la otra mitad ya fuera del bipartito. La situación ha sido un tanto surreal, ya que, por ejemplo, en el turno de preguntas, al final de la sesión plenaria, han respondido por sus áreas de Gobierno a los interrogantes lanzados por el PSOE. Unas obligaciones de las cuales ya están cesados, como remarcó la alcaldesa, Cristina Ayala, que reorganizará su equipo en los próximos días.

Los integrantes de Vox en el Ayuntamiento de Burgos «esperan acontecimientos», según sus propias palabras, pero tienen intención de permanecer en la oposición.

«Nosotros no nos debemos a estar en el Gobierno, sino que hay una serie de ciudadanos que han apostado por nosotros para defender su ideología, y tenemos que seguir defendiendo esos intereses de esos ciudadanos», ha expresado el hasta ayer vicealcalde y han respaldado asintiendo el resto de ediles. Raúl Martínez, responsable del área de Comercio, ha remarcado: «Yo entiendo que hay ciudadanos que han depositado su confianza en nosotros, y no les podemos dejar en la estacada, porque ahora la alcaldesa ha decidido que no estamos dentro».

Martínez-Acitores llevará a gala en lo que queda del mandato «pensar en lo mejor por Burgos y los burgaleses», según ha manifestado al término del Pleno, aunque no ha querido adelantar su posición en la cuestión de confianza hacia Cristina Ayala, que se pone juego el próximo jueves.

Con respecto al debate, el portavoz de la formación verde empezaba fuerte, poniéndose en pie y asegurando que «por si le quedaba poco tiempo», prefería expresarse de esta manera ante su auditorio. Con este gesto, respondió a las acusaciones que le lanzó el concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, que le avisaba que lo que estaban a punto de hacer, votar en contra de las cuentas, significaría «un duro golpe para la sociedad burgalesa».

Martínez-Acitores ha hablado de que ha recibido cuatro duros golpes en los últimos días por parte de su socio de Gobierno desde que aseguraron ante la opinión pública que el recorte a las ONG era una «imposición de Vox». Desde su punto de vista, las negociaciones son negociaciones y no imposiciones.

Por cierto, que también fue duro con Daniel de la Rosa, que se alegró de que el resultado de la votación iba a significar la salida de la «ultraderecha» del Gobierno municipal. «Es todo un ejemplo de la tolerancia que predica, lo que hace hoy el Partido Socialista que se alegra tanto de vernos fuera».